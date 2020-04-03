重要通告 港股直擊

中石油(00857)宣布，王仲才因年齡原因已提交辭呈，不再擔任副總裁，即日起生效。

公司稱，王仲才自任職以來，勤勉敬業，恪盡職守，董事會對他任職期間對公司發展作出的重要貢獻表示誠摯的感謝。