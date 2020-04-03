港股直擊 即巿股評

隔晚油價報復式反彈，推動美股反覆造好，不過美股期貨於亞洲時段回落，港股今日隨A股偏軟。

恒指低開207點，甫開曾挫249點，23030點全日低，稍穿10天線(約23101點)後喘穩，跌幅曾收窄至62點，見23217點半日高，恒指中午跌138點。午後受壓，曾復挫241點，一度逼近上午低位，再次稍穿10天線見支持，跌幅收窄，收市競價時段嘜至全日高。恒指收報23236點，跌43點或0.2%。大市下跌股份比例六成，上升股份比例為四成。

總結全周恒指跌248點或1%。

國企指數報9491點，跌35點或0.4%。國指全周跌13點或0.1%。

大市成交額799.73億元，創1月24日、即豬年最後半日市以來新低。若以全日市計算，為去年12月30日以來新低。

A股反覆偏軟，滬指跌0.6%；深成指跌0.68%。3月財新中國服務業採購經理指數(PMI)回升至43，雖較2月回升16.5個百分點，但仍處於收縮區間，為2005年11月調查開展以來的次低值。

A股下周一(6日)清明節假期休市，下周二(7日)恢復。南向「港股通」昨起暫停，下周二恢復。

美國道指期貨最新跌259點，報21013。

國際油價亞洲時段先低後高，紐油最新升0.87%；布油升4.04%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌0.9%；九倉置業(01997)除息，收市挫3.1%；滙控(00005)再創逾11年低，收市跌2.6%，全周累插16.5%為表現最差藍籌，市值蒸發1551.75億元。相反，恒安(01044)CEO許連捷連番增持，股價升4.2%；中銀香港(02388)連日見追捧，收市升3.2%。藍籌公用股跑出，中電(00002)飆4.2%；長建(01038)升4.5%；電能(00006)升2.8%。

焦點板塊

石油及能源股：美國總統特朗普聲稱，預期沙地阿拉伯與俄羅斯將達成減產協議，刺激紐約期油價格周四收市急升近25%，亞洲時段反覆向上，昨日急升的「三桶油」今日見回吐，中石油(00857)吐5.6%，惟全周累彈13.3%為表現最好藍籌。相反，陽光油砂(02012)一度爆升1.2倍，收市飆42.9%；ETF三星原油期(03175)飆14.3%。燃氣股亦跑出，潤燃(01193)彈8%；新奧能源(02688)升6.5%；新天綠色能源(00956)升3.6%。

中港電訊股：另一跑出板塊，聯通(00762)飆5.9%；中移動(00941)升2.6%；中電信(00728)升半成。本地薑方面，數碼通(00315)升4.7%；中信國際電訊(01883)升5.4%；香港寬頻(01310)升2.8%；香港電訊(06823)見逾三周高位，收市升1.4%，四連升累飆10.5%。

體育用品股：行業龍頭的Adidas傳尋求逾10億歐羅國家援助，本港上市的體育用品股沽壓大，李寧(02331)挫4.8%；安踏(02020)挫6%；特步(01368)跌1.6%；申洲(02313)跌0.5%。

本地零售股：個別股份跑出，香港電視(01137)上月交易量按年倍增，股價升4.5%。CEC國際(00759)落鑊急飆28.8%；利亞(00831)升0.6%；先施(00244)升3.9%。

焦點股份

神州租車(00699)：今早急插54%後，早上10時14分起停牌，待刊發可能構成內幕消息的澄清公告。美國上市瑞幸咖啡董事局特別調查委員會發現，去年第二季至第四季期間，虛增22億元人民幣交易額，股價昨日收市暴挫七成六。瑞幸咖啡持股逾三成的大股東兼董事長為陸正耀，即神州租車主席。另外，瑞幸咖啡創辦人錢治亞，曾任神州租車執行副總裁。瑞幸保薦人中金公司(03908)挫4.7%。

奧園健康(03662)：市前錄一手5000萬股成交，每股作價6元，涉3億元。股價平開後走高，收市升3.9%。

金活醫藥(01110)：曾插51.2%，見0.41元創上市新低，之後喘穩，收市跌幅縮至4.8%，成交量增至1030萬股，逾兩年最活躍。

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