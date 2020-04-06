即巿股評 港股直擊

讀者高小姐問：「想請問金山軟件(03888)，甚麼價位可入，上望多少？友邦(01299)79元買，要先沽出嗎？如沽出，甚麼價位可入回？謝謝！」(友邦周五收報70.2元)

馮宏遠 華晉證券資產管理投資總監

「金山軟件有網遊和雲業務，受惠疫情在家工作概念，惟已由低位反彈不少，現價買入上望水位不多，假設24元買入，短期目標價27-28元，22元止蝕。至於友邦，不但疫情影響新業務增長，各國央行大幅減息亦影響投資收益，技術走勢上短期$72已阻力，相信下半年才有機會重現投資價值，不宜心急入貨。」

岑智勇 獨立股評人《簡易選股DIY》作者

「金山軟件在2019財年收益增長39%至82.18億元人民幣，三個主要業務，即網絡遊戲、雲服務及軟公軟件等都錄得收入增長，這在2019年第4季尤為明顯。營運虧損收窄至1.93億元人民幣，業績表現優於預期。在疫情之下，在截至2020年3月2日，集團旗下金山文檔的月活躍用戶大幅上升至2.39億，有望在未來拉動業績 。讀者可考慮在22元左右買入，上望30元，止損19.5元。至於友邦，在2019財年的新業務價值增長6%至41.54億美元 ，表現略遜預期。未來業績或會受社運及疫情等因素影響，使內地來港的客戶減少，影響增長潛力。幸而，集團股價近日走勢不俗，加上有派息支持，讀者可考慮繼續持有，待大市在4月或5月轉佳及反彈後，其股價亦有望水漲船高，有望返回家鄉，甚至更佳。」

陳鎮強 信報高級分析員

「金山軟件早前炒內地Home Office和手遊的宅經濟題材，現時復工復產，股價會行得較慢，待另一主業雲服務題材發酵。現時24元水平阻力較大，吼百天線(約22.4元)下方入場。至於友邦，一輪反彈已返70元水平，進軍內地題材雖然延遲，惟下半年勢發力，現時預測市盈率16.76倍，低於中位數，不妨續坐。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。