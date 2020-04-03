即巿股評 港股直擊

恒指連續第八日梅花間竹，今日波幅奇窄，大家等睇下星期10天線同20天線滙聚之後係爆上定爆落。假期關係少咗北水成交細，但係亦有一班炒鬼豪賭沙地同俄羅斯好快會傾掂數，口痕友話油價無可能長期在20美元呢啲位，否則美加大量油企會執笠，俄羅斯亦會破產，除非有人係想整死美俄，另外，南海一旦再動蕩，油價都會借口炒上。F三星原油期(03175)今日急升一成四，成交榜第十位，一手成本低，難怪成為市場新寵兒，唔反對小注玩玩當買包花生睇戲。

瑞幸事件震驚中外，沽空機構食住市場恐慌個勢，隨時又有另外大製作，個股有疑點暫時最好勿沾手。除瑞幸相關股遭洗劫外，間中坊間都有股佬推介嘅金活醫藥(01110)，下午突然間一度大插五成一，雖然成交唔算好勁，收市跌少好多，但極不尋常。細價股本身已極少玩，但亦要奉勸大家，非常時期下，一旦幕後人資金周轉出問題，細價股斬倉肯定非冰山一角。

「整體大市升跌比例」今日認真肉酸，下跌股票比例接近七成，小心唔少弱勢股彈完就腳軟，熊市凶險之處係其間的反彈誘惑。

業績股獲盈測上調的中大型股實在很少，除了之前我較看好的維達(03331)外，萬洲(00288)亦屬民生類股份，去年盈利大增後，預計今明兩年仍可平穩增長，財政狀況亦良好，10天線中線有望升穿50天線。

羅崇博 (杜比)