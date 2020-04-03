即巿股評 港股直擊

隔晚美股因為油價反彈而終止兩日跌勢，雖然油組跟俄羅斯仍未就減產真正達成協議，但油價就大幅反彈逾兩成，更創下單日最大升幅，美股三大股指回升。不過喺亞洲時段油價跟道指期貨均回軟，港股未能承接美股隔晚升勢，三桶油噚日偷步升完，今日唔多精神。

恒指低開207點，早段曾跌249點，見23030點半日低位，但恒指10日線(23100點)失而復得，跌幅縮水至62點，見半日高位23217點，但周末前夕缸邊友買貨唔積極，最終半日仍要跌逾百點收市。恒指半日報收23141點，跌138點；國指中午報收9477點，跌48點。半日成交額只有428.9億元，睇嚟今日全日成交額都難過千億元。

彈弓手唔派息嘅大笨象(00005)今日仍未能止跌，半日再跌2.5%，更失守38元，而維持有息派嘅恒生(00011)跟中銀香港(02388)則逆市升2.2%及3.8%，估計係收息資金換馬。藍籌股以中石油(00857)半日跌4.6%表現最差，一日油價戰未完全結束，三桶油難以安樂定落嚟。其他重磅股個別發展，聯通(00762)半日升逾6%，跑贏其他藍籌。

唔少粉絲問阿Man，大笨象唔派息，想買銀行股收息，倒不如換馬內銀股，話晒幾隻內銀股年息率都超過5厘，始終都係銀行股收息穩陣。不過阿Man對於咁嘅諗法完全不能苟同，由大笨象換馬內銀，如果又係貪收息的話，小心係由一個火坑跳出後，墮入另一個火坑。若然大笨象為國際金融股，因為疫情而搞到咁嘅款，咁首先爆發疫情嘅內銀股，業務非全球化更高度集中內地，除非閣下認為內地經濟今年完全無影響，否則其高度集中風險較國際金融股更大。仲要家陣人民幣仍然處於七算水平，一旦有乜冬瓜豆腐，人民幣再插深啲，內銀股就傷上加上。喺全球經濟面對衰退威脅下，所以銀行股都無一倖免，而銀行更要擔起救市責任，侷住冒險貸款畀大大小小企業，未來不良貸款及壞帳撥備定必上升，所以沽咗大笨象，換入內銀股係毫無義意嘅錯誤決定，仍然坐住大笨象就一動不如一靜，靜唔到要換馬，亦千祈咪揀番內銀股。

隔晚除咗油價走勢係市場焦點，另一焦點係於美國上市嘅瑞幸咖啡，竟然不打自招，承認做假數，從2019年第2季度到2019年第4季度與虛假交易相關嘅總銷售金額約為22億元人民幣。集團雖然已表示董事會已成立一個特別委員會，調查相關事件，但公司做假數呢一個動作，已令市場信心盡失，股價隔離喺美股高台跳水，跌逾八成。

作為瑞幸咖啡大股東嘅陸正耀家族，亦同為神州租車(00669)主要股東之一，今早股價急跌72%，中途申請停牌。公司表現待一則可能構成公司內幕消息嘅澄清公告，口痕友猜測，會唔會係陸家按咗瑞幸嘅股份，家陣股價大跌冚包散，陸氏唔死一身潺，一個唔好彩按埋神州嘅股份，呢鋪真係雙失兼可能一鋪清袋。

值得留意係多間美國律師行對瑞幸咖啡提集體訴訟，控告瑞幸作出虛假和誤導性陳述，一旦立案的話，瑞幸莫講話有機會被除牌，分分鐘公司一個唔覺意破產關門大吉，咁作為大股東嘅陸氏家族就真係喊得一句句。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)