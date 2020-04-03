港股直擊 即巿股評

隔晚美股反覆造好，不過油價和美股期貨於亞洲時段回落，港股今早隨A股偏軟。

恒指低開207點，甫開曾挫249點，23030點半日低，稍穿10天線(約23100點)後喘穩，跌幅曾收窄至62點，見23217點半日高，不過之後復挫過百點。恒指中午收報23141點，跌138點或0.6%，大市成交額428.94億元。

國企指數報9477點，跌48點或0.5%。

A股半日反覆偏軟，滬指跌0.33%；深成指跌0.4%。3月財新中國服務業採購經理指數(PMI)回升至43，雖較2月回升16.5個百分點，但仍處於收縮區間，為2005年11月調查開展以來的次低值。

美國道指期貨最新跌284點，報20988。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.3%；友邦(01299)跌0.7%。九倉置業(01997)除息，中午挫4.5%；恒安(01044)副主席兼行政總裁許連捷，連番在市場增持，股價今早跑出，半日升4%，成交金額1.13億元。中銀香港(02388)連日見追捧，半日升3.8%

焦點板塊

石油股：美國總統特朗普聲稱，預期沙地阿拉伯與俄羅斯將達成減產協議，刺激紐約期油價格周四收市急升近25%，不過國際油價亞洲時段回軟，「三桶油」吐1.4%至4.6%。相反，陽光油砂(02012)一度爆升1.2倍，半日飆46.7%；三星原油(03175)半日升7.8%。

燃氣股：今早跑出，潤燃(01193)彈升8.7%；新奧能源(02688)升5.2%；新天綠色能源(00956)升4.3%。不過，中燃(00384)跌0.2%。

中港電訊股：今早另一跑出板塊，聯通(00762)飆6.1%；中移動(00941)升2.2%；中電信(00728)升4.6%。本地薑方面，數碼通(00315)升3.7%；中信國際電訊(01883)升3.1%；香港寬頻(01310)升2.4%；香港電訊(06823)今早見三周高位，半日升0.2%，暫見四連升。

焦點股份

神州租車(00699)：今早急插54%後，早上10時14分起停牌，待刊發可能構成內幕消息的澄清公告。美國上市瑞幸咖啡董事局特別調查委員會發現，去年第二季至第四季期間，虛增22億元人民幣交易額，股價昨日收市暴挫七成六。瑞幸咖啡持股逾三成的大股東兼董事長為陸正耀，即神州租車主席。另外，瑞幸咖啡創辦人錢治亞，曾任神州租車執行副總裁。

奧園健康(03662)：市前錄一手5000萬股成交，每股作價6元，涉3億元。股價平開後走高，半日升5.2%。

香港電視(01137)：上月交易量倍增，股價重返五元大關，半日升2%，報5.01元。。

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