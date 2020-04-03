港股直擊 即巿股評

噚日恒指低開後5分鐘圖見拗腰回升，喺大約11點30分至上半場完結前，SlowSTC(14,3)已經踩入咗90以上嘅嚴重超買範圍，呢個時侯將昨日朝早揀嘅恒指熊(62533)放落場就真係靚仔，按呢段時間(62533)高低位做過$0.073/$0.057，平均買入價為$0.065。

一個鐘中場休息之後，下半場開市，5分鐘SlowSTC(14,3)已經見承接上半場超買回落，大約1點20分至1點35分，SlowSTC(14,3)兩線已經落到1X呢啲位，呢個時侯(62533)高低位$0.08/$0.067，平均賣出價$0.0735，對比平均買入價$0.065，賺幅為13.1%，亦完成day trade。

噚晚美股造好，應該都係因為油產傾掂數；不過今朝恒指開市就要跌逾200點，幸好仲咬住23000點。到依家9點46分，恒指都仲係跌過200點，而呢期焦點滙控(00005)依家有2.3%跌幅，做緊$38.05；同樣都係唔派息嘅渣打(02888)就跌3.1%，報$38.55。

日線圖上恒指今日咁啱踩正條10天線(23099點)。五條平均線由3月17日開始至今都係倒序排列，當中條10天線就由周二(3月31日)開始見回升，依家見同條20天線(23407點)相差308點，日線圖上見突破或者仲係言之尚早。

開埋恒指牛熊證街貨圖睇，熊證區再有兩層新增街貨，最貼價層為23300至23399點；至於牛證街貨最貼價層仍然係22700至22799點。中間位為(23300+22799)/2=23049.5點，怪不得開局恒指悶咗咁鬼耐啦，原來企咗喺中間位。

依家9點56分，恒指跌幅有所收窄，至跌150點，報23129點。雖然計上去呢個位係傾向熊證街貨層，但說實話以貼價街貨層嘅街貨量嚟計，牛證嘅貨量點都比熊證多，就以頭五層計，牛證平均每層都有百零二百張期指，但熊證得幾十張期指，最多嗰層都只係得141張期指，唔通個市係想做到個樣跌幅收窄，引多啲即市資金入貼價牛度，然後先嚟行動？

希望只係我諗多咗；暫無頭緒，又見月曆今日係星期五，用返噚日嗰朝用恒指5分鐘圖見SlowSTC(14,3)上到超買出淡倉唔係唔得，只不過今日恒指拗腰速度比噚日快咗好多，「阿婆行得快，一定有古怪」，今日都係做觀眾算啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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