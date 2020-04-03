即巿股評 港股直擊

今年環球企業的經營環境挑戰重重，所以有別於以往重點落在盈利表現上，投資者也會在意上市公司的財政實力、負債水平，以及現金流狀況，評估企業的抗疫能力。筆者留意內房股和教育股都是兩個受著目的板塊，今日為大家分析兩隻上周五 (3月27日) 公布2019全年業績的抗疫能力較高股份。

財務穩健 現金充裕

先談內房股旭輝控股集團(00884)，集團財務穩健，於過去五年 (2015至2019年) 流動比率一直保持在1.50倍以上，去年維持在1.65倍的高水平，是2016至2019四年的第二高。至於淨負債對股本比率和加權平均債務成本亦見平穩，相對是68.5%和6.0%，與2018年的67.2%和5.8%接近，反映集團財務管理謹慎。此外，集團手頭現金亦見充裕，截至去年底錄得高達576.4億元 (人民幣‧同下)，較2018年的446.2億元多出超過130億元，為今年較嚴峻經營環境帶來重要支持。

銷售高質 回款力強

董事會建議末期股息每股折合為0.24港元，高於2018年的0.23港元；又以標誌集團成立二十周年，以及回饋股東的長期支持，進一步宣派特別股息每股折合為0.04港元。此舉除了成為集團現金充裕的有力憑證，亦反映管理層無懼疫情嚴峻，堅持看重股東利益。連同中期股息每股折合為0.10港元，合計全年派息0.38港元，相對4月1日股價收報5.50元，股息率高近7厘，屬行內高水平。

超標完成 土儲充足

於2019年集團合同銷售金額及合同銷售建築面積分別按年銳增32.0%及25.8%；相對2019年全年合同銷售目標為1900億元，實際超額完成約6%；並錄得超過90%的高合同銷售金額現金回款率，保持行業領先水準，體現高質量銷售和執行力。集團亦擁有總土儲約6540萬平方米，一線、二線及準二線佔比達87%，土儲規模適當及合理。至於可售貨值亦見充足，2020年可售資源超過人民幣3800億元；而2020年全年合同銷售額目標為2300億元，高於去年的1900億元，可見管理層對內房發展前景之信心。

盈利穩定 增長持續

以去年盈利表現為集團進行估值，股東應佔溢利約64.37億元，較2018年約54.09億元，增長逾19%，連續五年 (2015至2019年) 錄得增長。於過去三年市盈率介乎2.54至9.64倍，平均值為6.09倍。去年每股盈利折合為0.9164港元，相對4月1日收報5.50元產生市盈率為6.00倍，可見現價低於平均水平。過去三年的每年最高市盈率平均值為7.84倍，於環球經濟回復穩定時，相對每股盈利為0.9164港元，股價可望重上7.18元或以上，較5.50元之潛在升幅超過三成，故此對於追求中長線增值的投資者，可留意見股價於4.80至5.20元之間，伺機吸納股份。

科培教育盈利連增四年

另看教育股中國科培教育(01890)，業績一如以往的亮麗，截至2019年12月31日之年度，集團收入增長逾24%至超過7.14億元 (人民幣，下同)；毛利亦見增長近24%至約4.82億元，配合毛利率保持穩定，於過去四年 (2016至2019年) 均為67%以上，介乎67.24%至67.69%，2019年則為67.46%。此外，年內溢利約4.56億元，較2018年約3.42億元增長超過33%；已是連續四年錄得增長，複合增長率逾四成。

收購石油學院優勢互補

為保持業務增速，集團積極進行併購擴展，今年初公布併購哈爾濱石油學院，與旗下廣東理工學院及肇慶市科技中等職業學校，均以工科著名。按新收學生及在校學生人數計，廣東理工學院於華南地區民辦高等教育機構 (獨立學院除外) 中排名第一。按在校學生人數計，肇慶市科技中等職業學校在廣東省民辦中專學校中亦排名第一；與哈爾濱石油學院在資源上可以優勢互補。另外，截至去年底哈爾濱石油學院除稅後未經審核純利達約6,800萬元。若不計任何新學年的增長，科培教育完成併購後已可令明年純利內生增長最少14%。

帶動毛利率有提升空間

此外，廣東理工學院新鼎湖校區的第三期工程將於今年下半年竣工，進一步將廣東理工學院的容納人數擴大約3000名學生。除新鼎湖校區外，集團已計劃進一步改造廣東理工學院的高要校區，重點擴張及改造宿舍及配套設施，預期可容納約7000名學生的宿舍，將於2021年下半年竣工。從可容學生人數增加的預期，科培教育於2020/21學年本科新生人數將可淨增達3000人；配合規模效應進一步擴大下，可望帶動未來毛利率提升，配合業績穩健且具爆發力，屬中長線投資選擇。

於4月1日收報4.10元，處於去年9月中至10月中水平，較今年1月和2月高位分別在4.86和4.87元，相距約兩成，仍有不俗的上望空間。而去年每股盈利折合為0.2570港元，相對4.10元產生市盈率為15.95倍，而現時教育股的平均市盈率約20倍，現價有上望空間另一證明。倘若科培教育市盈率增至20倍，股價將不低於5.14元，較上述的4.86和4.87元為高，潛在升幅逾兩成半，追求中長線增值的投資者可待股價整固時，伺機吸納。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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