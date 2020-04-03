即巿股評 港股直擊

滙控(00005)暫停派息，令一眾收息一族大失所望，更有評級機構調低匯控的前景展望，由「穩定」下調至「負面」，惟對收息一族而言，市場上其實不乏其他高息股選擇。

目前公用股、內銀股、REITs及本地電訊股的息率也十分吸引，但筆者比較偏好買入本地電訊股，首先，公用股以電能(00006)的息率最高，不過，去年電能純利跌7%至71億元，除了因為英國及本港的盈利下降外，英鎊及澳元滙價疲弱也對其盈利構成影響。

至於領展，屬REITs之中的龍頭，但去年年中爆發的社會活動後，已結束了領展超過10年的大型升浪。今年初其股價雖曾作出反彈，但受新冠肺炎疫情影響，股價再拾級而下，即使領展已開始進行海外收購，相信目的是不再太過依重本地市場，但股價低殘，相信不少股民手中仍有蟹貨，股價要大幅上升較有難度。至於四大內銀，雖其息率吸引，但中央為了應對疫情，推出寬鬆貨幣措施及鼓勵借貸藉以刺激經濟，內銀股貸款質素會否因而轉差，繼而影響盈利及股價，屬投資者入市前需關注的風險。

反而本港電訊股，如電訊盈科(00008)的息率高達7.36%，去年每股股息按年增長3%，預計該公司旗下解決方案業務的增長將維持穩定，媒體業務亦將會有更好的盈利能力，加上全球正步入5G時代，市場預期計五年內，5G的普及率可達18%，全球用戶將達15億，對電盈的發展有利。建議可候4.1元買入，中線目標4.7元，或長線持有收息，跌穿3.9元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益