港股直擊 即巿股評

隔晚國際油價急飆，抵消美國上周首次申領失業救濟人數再創新高的影響，推動三大指數反覆高收。

道指初段曾挫208點。之後傳出沙地與俄羅斯即將達成減產協議，道指曾倒升534點，及後復倒跌，最終收市升469點或2.24%，收報21413點；標指回升2.28%，收報2526點。納指升1.72%，收報7487點。

美國總統特朗普稱，預期沙地阿拉伯與俄羅斯將達成減產協議，每日減少1000萬桶，甚至1500萬桶原油。受消息刺激，紐約5月期油最高見27.39美元，收市升24.7%，每桶報25.32美元。倫敦布蘭特6月期油收市升21%，盤中曾飆47%。

數據方面，美國國會預算辦公室(CBO)向下修訂第二季國內生產總值(GDP)預測，最新估計下跌7%，原先預期增長3.5%；CBO又預期，美國失業率將升至10%。截至4月1日止，聯儲局資產負債表規模擴至紀錄新高的5.81萬億美元，較前一周增加5570億美元。

美國截至3月28日止當周，首次申請失業救濟人數達664.8萬人，創紀錄新高，按周增加334.1萬人，市場預期為376.3萬人；2月耐用品訂單終值維持按月升1.2%；ISM紐約市商業活動指數3月按月跌39，至有紀錄以來最低的12.9。

油股雪佛龍和埃克森美孚分別升11.03%和7.65%；中概股瑞幸咖啡董事局特別調查委員會發現，去年第二季至第四季期間，虛增22億元人民幣交易額。股價最多瀉逾81%，收市仍挫超過75%；Tesla第一季交付8.84萬輛車，好過市場預期的7.99萬輛。Tesla市後交易時段曾升逾10%。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報38.03元，低0.87元；騰訊(00700)ADR收報378.42元，低1.38元；國壽(02628)ADR收報15.07元，低0.03元；中海油(00883)ADR收報8.85元，高0.22元；中石油(00857)ADR收報3.15元，高0.09元；中石化(00386)ADR收報4.06元，無升跌；中移動(00941)ADR收報59元，低0.1元；聯通(00762)ADR收報4.57元，無升跌；中電信(00728)ADR收報2.41元，高0.02元。

ADR港股比例指數報23210點，較本港低69點。夜市期指收報23100點，跌169點，較昨日恒指收市低水180點。恒指昨收報23280點，升194點或0.8%。

清明節關係，南向「港股通」昨起暫停，下周二(4月7日)恢復。缺乏北水下，港股昨日成交額跌至897.16億元，為2月19日以來新低。

新冠肺炎全球確診宗數突破百萬，最少51354人死亡。其中，美國新增20744宗確診，總數235747宗。意大利新增760人確診，累積13915人。法國死亡人數升12%，至5387人。

焦點股份

中國恒大(03333)：3月合約銷售金額按年上升13.1%；今年首季累計合約銷售額約1473.7億元人民，按年增長23.2%。

世茂房地產(00813)：3月合約銷售額按年增長5.78%；今年首3個月，累計合約銷售總額370.3億元人民幣，按年下跌9.15%。

香港電視(01137)：3月訂單總商品交易額5.31億元，按年勁升1.32倍。平均每日訂單數量3.18萬，按年跳升1.37倍；平均訂單值為538元，跌2.7%。

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