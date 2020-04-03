即巿股評 港股直擊

經歷了驚心動魄的第一季，2020年次季並沒有很好的開局，美股在4月首個交易日又瀉近千點，恒指昨天借助油股強勢，反彈194點，收報23280點，未足以收復周三(1日)失地。「三桶油」漲幅達7.5%至9.7%，主要受惠於油價在亞洲時段自3月低位計累積回升逾兩成，油市似乎看到曙光。

油價暴瀉是本輪熊市的導火線之一，3月初OPEC+無法就減產達成協議，沙地阿拉伯不惜「傾銷」，掀起油價戰，加上新冠肺炎在美國大爆發，拖累股市直線下滑，正式判處美股長牛「死刑」。4月開始，OPEC+削產協議告終，供應即時猛增，其中沙地每日擬增產至約1200萬桶。問題是，有沒有足夠買家承接。

新冠肺炎於亞歐美肆虐，多國相繼實行封城，本土及國際足球賽事、東京奧運、英國溫布頓網球比賽等或延期或取消，大部分經濟活動陷於停頓，耗油主力的航空業幾乎癱瘓，國際能源署(IEA)3月底預測2020年全球石油需求會收縮兩成。在需求急降下，本來已經供應過剩(否則OPEC+不用協議減產支撐油價)的油市前景堪虞，令紐約期油在3月勁瀉54%、第一季累插66.5%。

4月否極泰來，油價終有好消息。首先，中國據報加快以低價增持石油儲備，這位「大買家」在國內疫情受控後重新發力，刺激疲弱的需求。此外，市傳美國總統特朗普上周曾會晤能源巨企高層，討論如何應對油市亂局；特朗普又表示，若有需要將於適當時候介入沙地與俄羅斯的油價戰，市場憧憬沙俄或存在商量空間。

分析普遍認為，俄羅斯早前拒絕減產是希望藉此爭取油價話語權，同時打擊負債纍纍的美國頁岩油商(其中一間Whiting Petroleum剛於周三申請破產保護)；沙地則因產油成本低，具競爭優勢，透過劈價淘汰「窮對手」，鞏固在油市的地位。

沙俄博弈變數眾多，若美國加入談判，情況將更複雜，惟「三國」合力操縱油市卻毫無疑問。從這個角度看，油價戰並不會如新冠肺炎疫情般失控，其實較像纏擾年多的中美貿易戰，可由對戰國政府(元首)主導化解，就如特朗普昨晚貼文指出沙地和俄羅斯有意減產，油價即時便再飆5美元(每桶)。

然而，投資者不宜對油價升勢抱太大期望，因為油市基本面供求失衡尚未改善，借鑑中美貿易談判波折重重的經驗，沙俄修好之路也難以一帆風順，任何消息都可能引發油價大震盪。道富環球估計，兩國返回談判桌需時，油價有機會挫至個位數！

附【圖】所見，油價3個月引伸波幅早已超越2008年金融海嘯高峰，代表短期持續波動，油股隨時要坐「過山車」，如果不是博反彈的投機者，最好與油股「保持距離」。

信報投資研究部

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