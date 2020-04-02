港股直擊 即巿股評

隔晚美股急跌，拖累港股今早曾挫逾300點，之後A股走高加上油價反彈，帶動恒指反彈，不過交投欠積極。

恒指低開247點，甫開曾挫329點，見22756點逾一周低，之後A股倒升，港股表現改善，重上兩萬三，上午曾倒升72點，半日收市前回軟，中午跌20點，午後甫開曾復挫過百點，之後國際油價急飆，恒指倒升並突破上午高位，坐穩十天線(約23067點)，收市競價時段嘜至全日高。恒指收報23280點，升194點或0.8%。大市今日上升股份比例為51%，下跌股份比例49%，升市不全面。

大市成交額897.16億元，為2月19日以來新低。清明節關係，南向「港股通」今日起暫停，下周二(4月7日)恢復。

國企指數報9526點，升121點或1.3%。

即月期貨收市升339點，報23269點，低水11點。

A股低開高收，滬指升1.69%；深成指飆2.28%。

美國道指期貨最新升398點，報21138。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.4%；中移動(00941)升3.6%；舜宇(02382)升3.2%。個別本地藍籌跑出，港交所(00388)升1.7%；中銀香港(02388)升2.3%，錄三連升；中電(00002)升2.3%。相反，創科(00669)挫3%；昨日急插一成的滙控(00005)再創逾11年低，收市跌2.6%。

焦點板塊

石油股：俄羅斯總統普京表示，正在與石油出口國組織(OPEC)夥伴及美國討論油價暴跌問題。另外，外電引述知情人士指，中國要求今年盡快達到90天淨進口量的國家石油儲備。消息推動油價彈升，布油期貨亞洲時段曾飆12%，油股炒起，中石油(00857)飆9.7%；中石化(00386)飆8.8%；中海油(00883)飆7.5%，包辦藍籌升幅三甲。另外，海隆(01623)彈12.7%；中海油服(02883)升11.7%；F三星原油期(03175)飆9.2%。

醫藥股：今日普遍造好，線上醫療股阿里健康(00241)過去10天支付寶平台上醫療健康類服務的交易量，按月增長16倍，炒高12.4%；平安好醫生(01833)打通湖北省醫保支付，股價升7.1%。另外，藍籌中生製藥(01177)升2.6%；先健科技(01302)急彈10.5%；長江生命科技(00775)彈9.1%；康希諾生物(06185)創新高，收市升9.9%；石四藥(02005)升8.2%；康哲藥業(00867)升7.2%；諾誠健華(09969)創新高，收市升1.7%；翰森製藥(03692)升3.1%。相反，華潤醫藥(03320)創新低，收市跌3.8%。

物管股：續尋頂，碧桂園服務(06098)、中海物業(02669)、雅生活服務(03319)和寶龍商業管理(09909)創新高。另外，佳兆業美好(02168)飆10.1%；時代鄰里(09928)升7%；新城悅服務(01755)升5.3%；永升生活服務(01995)升3.9%。

焦點股份

甘肅銀行(02139)：有股東遭斬倉致昨日暴瀉43.5%，但重申業務營運一切如常，股價反彈4.6%。

中銀航空租賃(02588)：美國總統特朗普表示，考慮限制美國本土航班數量，或者全面禁止飛行安排，中銀航租股價挫4.5%，同業中飛租賃(01848)跌1.8%；擁飛機租賃業務的新創建(00659)跌1.9%。

香港電訊(06823)：獲資金追捧之收息股，收市升6.6%。

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