港股直擊 即巿股評

美國新冠肺炎疫情仍未受控，特朗普警告「未來兩周將非常、非常痛苦」，美股三大指數在4月首個交易日大跌4.4%。港股昨日插逾五百點後，今日呈先跌後升，收升倒升近兩百點，10天線失而復得。

恒指低開247點，報22838，曾挫329點，低見22756，之後喘穩，美股指數期貨反彈，加上國際油價亞洲時段造好，恒指上午倒升72點，中午報23065，跌20點。午後反覆升過百點，收市競價時段嘜至全日最高位收市，報23280點，升194點或0.84%。

不過全日大市成交未見配合，僅得897.16億元，為2月19日即近一個半月以來最低。

國企指數跑贏，收升121點或1.3%，報9526點。

取消派息的滙控(00005)昨日股價瀉10%，今日再跌2.6%，報38.9元，成交居首46.28億元。

成交第二大是騰訊(00700)，收升1.4%，報379.8元。

「三桶油」佔據藍籌升幅榜三甲，以中石油(00857)升9.7%表現最好。油價急升，市場憧憬沙地與俄羅斯有望數日內達成協議，化解油價戰的衝擊；另外，外電引述知情人士透露，中國開始推進增購原油儲備。

創科(00669)跌3%，為表現最差藍籌。

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