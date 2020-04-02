即巿股評 港股直擊

恒指今早跌穿10天線(23052)，回補3月24至25日的上升裂口底部(22753)，不過短期技術不太差，拋物線SAR指標自上周二3月24日以來連續第8日出現造好訊號，果然臨近中午大拗腰倒升，執筆時更升近100點，10天線正向上，跟正向下的廿天線只有約500點差距，料下星期初將會滙聚，好睇過戲！不排除造出小型「黃金交叉」，中短期恒指仍有力反彈至24200點附近，即今年高位29174跌到21139，反彈0.382黃金比率的位置。總之下星期等爆哪一邊。

市場仍然是兩股好淡力量角力，即係各國大水漫灌救市，對抗疫情拖累全球經濟衰退，意大利疫情似在放緩，是好跡象。美國情況仍令人憂慮，若美股再明顯營造「第二隻腳」，港股彈完之後亦會被拖累，至於是「高低腳」，還是再下試甚至跌穿21139，要視乎歐美及內地會否爆發重大的企業債危機，當然暫時唔少投資者都覺得好多公司大到不能倒下，最終不會發展到最壞結果。

不過另方面，投資者正處兩難，一方面弱勢股反彈可以很短癮，另方面強勢股隨時出現龐大沽壓，好似昨日的微創醫療(00853)及中國聯塑(02128)急跌，是否派貨散水？強勢股目前少數好似物管股、康希諾生物(06185)、平安好醫生(01833)愈升愈有，又或者扭完麻花再升。

回購股唔好亂買

最近一個月有59間公司進行股份回購，再在期內同時獲得董事增持的公司有16隻，當中包括：新世界發展(00017)、希慎(00014)、建滔(00148)、波司登(03998)及寶龍地產(01238)等。

不過，回購／增持並不是股價見底的訊號，愈回購愈跌的例子甚多，大的有領展、小的有康臣藥業(01681)，投資者需要配合其他因素，例如公司過去幾年核心盈利複合增長表現，以及未來一兩年盈利預測是否獲得上調。在上述股份中，過去一個月獲分析員建議「買入/增持」的比例上升，而明年盈利預測較過去兩周獲得上調的只有新世界發展。

券商股具防震能力

今次內地新型肺炎疫情對券商業務影響有限，主要因為現時股票買賣有超過95%是來自網上，而今年以來內地股市成交額上升，近期A股雖然受外圍股市波動有一定影響，但跌幅相對較細。由於內地疫情已明顯受到控制，逆周期宏觀調控有望持續加碼，另外預計註冊制等相關政策利好落地，以及券商槓杆率穩步提升，都有利支持券商股今年業績。

「港股通」的中國銀河(06881)最近公布去年純利增長81%至52億元人民幣，每股派息亦增長七成八，至1.6元人民幣。至於今年2月公司淨利潤按年增長86%。業績公布之後，將中國銀河跟其他主要中資券商股進行比較，中國銀河在基本因素評分(F-Score)得分較高，9分滿分中取得7分，在資產回報率表現，經營現金流、以及負債比率回落等都取得改善。分析員對中國銀河的盈利預測由去年第四季以來持續緩緩上調，趨勢比其他主要券商股為好。

估值方面，去年盈利急增後，跟其他主要券商股一樣，今年盈利料可持平，中國銀河預測市盈率約6.4倍，較過去的11倍中位數低1.1個標準差；股價較大概7.82元的每股資產淨值折讓五成四，估值在行業中屬最吸引水平。股息率近5厘，股價更較其A股約9.44元人民幣明顯為低，可待市況明朗部署累積，初步目標睇4元。

羅崇博 (杜比)