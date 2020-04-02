即巿股評 港股直擊

美國嗰邊疫情未受控，每日新增確診個案同死亡個案仲係上升緊，侵侵仲警告未來兩周將非常、非常咁痛苦，用到兩次非常，都應該真係好大鑊，加上白宮亦警告今次如果唔做好抗疫工作，將會死得人多，死於肺炎嘅病者人數或者高達10萬至24萬，都咪話唔嚇人。雖然唔知白宫同侵侵係嚇鬼，定係做定expectation management，不過咁樣講一講，美股隔晚又腳軟，三大指數齊跌逾4%，港股隔晚ADR同夜期都碌咗落去，今朝港股預咗佢低開。

恒指低開247點報22838點，最多跌329點見半日低位22756點，其後喘定，加上道指期貨回升逾300點，恒指逐步收復失地，更一度倒升72點，見半日高位23158點。恒指中午報收23065點，跌20點，10日線失而復得；國指半日倒升17點，報收9422點。

講咗幾次個市唔好睇得咁淡，因為疫情終有過去一日，喺各國央行狂印銀紙嘅時候，銀紙變得唔值錢，侷買資產係硬道理，今日個市就反映咗呢一點。喺大笨象(00005)再跌3%，創逾11年新低之際，眼見新經濟股逆市走勢，唔排除有資金從大笨象流走，換馬去新經濟股，不過今日最威就唔係ATM，反而係上周阿Man喺某直播節目推介嘅平安好醫生(01833)同阿里健康(00241)呢對綫上醫療孖寶。話咗新經濟股靠得住，平安好醫生已順利升抵目標75元，今日再下一城半日再升逾7%，逼近80元，目前策略係以75元作止賺，一日唔轉陰燭都可以放心持貨。至於阿里健康升至14元如能企穩，如無意外可向前高位16元水平推進。

除咗新經濟股之外，輕資產股呢年幾兩年都係基金寵兒，物管股繼續尋頂，講真阿Man幾愛呢個板塊都好，始終都畏高，尤其物管股現價估值真係唔平，有貨坐住梗冇問題，冇貨都係等回調低吸，高追勇氣欠奉。

傳聞沽空機構盯上河北建設

講完啲令人振奮嘅好股，阿Man想同大家爆單料，話說今早有線人來料，話睇住河北建設(01727)小心隨時插水，阿Man就話好嘢先拎嚟講，衰嘢提嚟做乜鬼。不過線人話此股唔單止PE貴過其他同業，派息又縮水之外，最大問題係公司嘅累積沽空愈嚟愈多，似乎係被沽空機構盯上眼。自從公司2月底發盈警以後，沽空愈見愈多，最近聽聞有人借咗愈千萬股沽空，唔排除不久將來會有相關沽空報告面世。雖然河北建設較為冷門，缸邊友都未必有貨，但既然線人言之鑿鑿，咁就提一提大家，有貨好嗱嗱車跳車，無貨咪食住花生睇下遲啲有冇花式跳水表演囉。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)