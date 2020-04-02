港股直擊 即巿股評

隔晚美股急跌，港股今早曾挫逾300點，之後A股倒升加上油價反彈，推動恒指曾倒升，但半日收市偏軟。

恒指低開247點，甫開曾挫329點，見22756點逾一周低，之後A股倒升，港股表現改善，重上兩萬三，曾倒升72點，見23158點半日高，半日收市前回軟。恒指中午收報23065點，跌20點或0.1%，大市成交額484.92億元。

國企指數報9422點，升17點或0.2%。

A股低開高走，滬指半日升0.33%；深成指升0.53%。

藍籌股方面，滙控(00005)創逾11年低，半日挫3%；滙控第二大股東平保(02318)跌0.6%；友邦(01299)吐0.7%。相反，個別本地藍籌跑出，港交所(00388)升1.2%；中銀香港(02388)升2.5%；中電(00002)升1.4%。

焦點板塊

石油股：俄羅斯總統普京表示，正在與石油出口國組織(OPEC)夥伴及美國討論油價暴跌問題，油價彈升，中石油(00857)彈4.7%；中石化(00386)彈4.8%；中海油(00883)升3.1%。另外，海隆(01623)彈5.6%；中海油服(02883)升4.2%。

醫藥股：今早普遍造好，線上醫療股阿里健康(00241)過去10天支付寶平台上醫療健康類服務的交易量，按月增長16倍，半日炒高9.2%；平安好醫生(01833)打通湖北省醫保支付，半日升7.6%。另外，藍籌中生製藥(01177)彈3%；先健科技(01302)急彈8.8%；長江生命科技(00775)彈8%；康希諾生物(06185)創新高，半日升7.5%；石四藥(02005)升6.6%；康哲藥業(00867)升5.2%；諾誠健華(09969)創新高，半日升4%；翰森製藥(03692)升3.5%。相反，華潤醫藥(03320)創新低，半日插7.2%。

物管股：今早續尋頂，碧桂園服務(06098)、中海物業(02669)、雅生活服務(03319)和寶龍商業管理(09909)創新高。另外，佳兆業美好(02168)升4.4%；時代鄰里(09928)升3.7%；新城悅服務(01755)升3.2%；永升生活服務(01995)升2.9%。

焦點股份

甘肅銀行(02139)：有股東遭斬倉致昨日暴瀉43.5%，但重申務營運一切如常，股價半日反彈6.2%。

中銀航空租賃(02588)：美國總統特朗普表示，考慮限制美國本土航班數量，或者全面禁止飛行安排，中銀航租半日挫3.7%，同業中飛租賃(01848)跌1.2%；擁飛機租賃業務的新創建(00659)跌1.6%。

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