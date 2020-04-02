港股直擊 即巿股評

內地傳考慮削電動車補貼，更收緊車種範圍，同時中汽協上日表示，忽對4月汽車業過於樂觀，內地汽車股普遍受壓。

廣汽(02238)挫3.9%；華晨(01114)降2.8%；北汽(01958)跌2%；東風(00489)跌3.4%；長汽(02333)下滑0.6%；但吉利(00175)與比亞迪(01211)分別升0.4和1.7%。

汽車零件股亦捱沽，敏實(00425)跌2.7%；信義玻璃(00868)降1.7%；耐世特(01316)挫5.6%；福耀玻璃(03606)降3.9%；德昌(00179)跌2.4%。

4S股整體沽壓大，因中汽協亦指，經銷商經營壓力大，其中上日遭摩通降目標價的正通(01728)，股價曾插11.3%，低見1.1元，新造1.11元，仍瀉10.5%；至於美東(01268)也插8.3%；潤東(01365)挫6.9%。

外電引述消息人士透露，中國當局正討論今年稍後將對電動車的補貼削減10%，同時收緊符合補貼標準的車種範圍。

另外，中國汽車流通協會副秘書長郎學紅昨日表示，汽車業3月恢復趨勢較為平緩，但忽對4月過於樂觀，更表示短時間內汽車市場不會出現爆發式增長。

他指出，隨著復工復產有序推進，加上刺激汽車消費的政策逐步落地，汽車市場或將在5月恢復正常。

郎學紅又表示，3月份絕大部分車企廠家開始恢復考核，對經銷商提車有要求，少數廠家更加大4月份任務量考核，令經銷商庫存壓力增大，資金回籠慢，導致整體經營壓力較大。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。