即巿股評 港股直擊

今日4月2日，除咗係我大舅父生日之外，亦係我做嗰間公司隔離team開返廠嘅日子(因為之前受疫情影響，要全廠消毒)，所有嘢都回復正常(包括接聽眾來電同我家老爺可以繼續睇佢嘅彭晴)。唯一仲未正常嘅係我仍然都要繼續WFH，至於下個星期仲要唔要WFH，就要等HR發落(Well，我明白公司都係為大家著想啫)。

依家9點48分，恒指開市報22838點，跌247點；恒指跌幅略為收窄至201點，做緊22883點。日線圖上見恒指今日跌咗落去10天線(22910點)以下，只係現價同保歷加通道底(21216點)仲有啲距離，暫時可以視恒指受制於保歷加通道中軸(23537點)。

再睇恒指牛熊證街貨圖，今日開市先將牛證第一層街貨22900至22999點全數收回，呢度有相當於189張期指，而喺22800至22899點呢度就有相當於100張期指。其實再向下數落去，牛證街貨每層都係得嗰百零張期指，均勻得嚟又唔係好多。

反觀熊證嘅街貨就會見到喺23800至23899點呢度會比較集中，有相當於552張期指，而呢度係第四層最貼價街貨層，而第一層則為23500至23599點，係新增街貨層，今日見有相當於16張期指。

按照呢個街貨圖同恒指現價嚟睇，的確下行嘅誘因比較大，開淡倉勝算較高；再加埋隻滙控(00005)繼續向下跌(10點2分報38元，跌4.8%)，都會拉低恒指點數，恒指熊(62533)，收回價23353點，同現價有近500點差距，最貼價收回熊證中槓桿最高，5分鐘圖依家見回升中，等到佢上到超買時先再出手啦；Day trade+小注為上。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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