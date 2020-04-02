港股直擊 即巿股評

華潤醫藥(03320)曾挫9.2%，見4.03元創上市新低，現跌7.2%，成交額3070萬元。

集團日前公布，去年股東應佔溢利32.86億元，按年下跌17.38%。每股末期息派0.11元。

華潤醫藥2016年10月28日以招股價9.1元上市。

另外，聯交所權益披露顯示，華潤醫藥執行董事兼首席執行官韓躍偉於3月31日及4月1日，在場內以每股均價4.6642元及4.5505元分別買入10萬股及20萬股，涉資約137.65萬港元。

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