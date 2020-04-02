面對新冠肺炎疫情未受控，美國總統特朗普周二警告「未來兩周將非常、非常痛苦」，美股三大指數大跌4.4%，道指收市插近千點。港股今早低開逾兩百點。
恒指低開247點報22838，國企指數低開138點報9266。
昨日重創一成的滙控(00005)低開2.9%報38.8元，再創2009年金融海嘯後新低。
騰訊(00700)低開1.2%報370元。
平保(02318)低開2%報73.8元。
友邦(01299)低開1.9%報68.4元。
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面對新冠肺炎疫情未受控，美國總統特朗普周二警告「未來兩周將非常、非常痛苦」，美股三大指數大跌4.4%，道指收市插近千點。港股今早低開逾兩百點。
恒指低開247點報22838，國企指數低開138點報9266。
昨日重創一成的滙控(00005)低開2.9%報38.8元，再創2009年金融海嘯後新低。
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