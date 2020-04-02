港股直擊 即巿股評

美國新冠肺炎確診人數挨近20萬，總統特朗普周二警告「未來兩周將非常、非常痛苦」，市場悲觀情緒爆發，美股第二季首個交易日急瀉，道指曾瀉過千點，ADR預示港股將挫逾五百點，再度跌穿兩萬三。

受疫情及美國私企職位創2017年3月以來首次下跌拖累，道指周三早段已急挫近900點，其後收窄至只跌429點，高見21487點；但尾段沽壓再現，收市前約15分鐘最多插1132點，低見20784，最終道指收市瀉973點或4.44%，收報20943點。標指挫4.41%，收報2470點。納指同樣急吐4.41%，收報7360點。

波音股價大跌12.36%，為跌幅最大道指成分股；美國運通挫逾9%，摩根大通和高盛齊軟超過6%，計劃發售股債 集資最多60億美元的郵輪股嘉年華，全日急瀉33.2%，但金礦股跑出，巴里克(Barrick Gold)升3%，金礦股ETF GDX漲4.3%；小型金礦股ETF GDXJ揚3.8%。

美國原油庫存連續第10周上升，油價周三輕微回落。紐約5月期油低見19.9美元，收市跌17美仙或0.8%，每桶報20.31美元。倫敦布蘭特6月期油收市跌1.61美元或6.1%，每桶報24.74美元。

美國新冠肺炎疫情可能進一步惡化，市場對投資產品前景的憂慮升溫，國際金價周三受壓，連續第四個交易天下滑。紐約6月期金收市跌5.2美元或0.3%，每盎斯報1591.40美元。

美國聯儲局放寬規例，有利於大銀行釋出更多資本。根據新規定，持有美國國庫券的美國大銀行不需要再保留等額現金。有關規定不是完全改變，只是聯儲局授出豁免，以強化大銀行的資本水平。聯儲局官員估計，大銀行在修訂上述規定後，將可以釋出現金760億美元(5928億港元)，也可對銀行有更大誘因以持有國庫券。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍下跌。昨日重創的滙控(00005)ADR折合港元計收報38.98元，跌0.97元；騰訊(00700)ADR收報364.83元，跌9.57元；阿里巴巴(09988)ADR收報181.76元，跌2.24元；國壽(02628)ADR收報14.64元，跌0.36元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報7.82元，跌0.21元；中石油(00857)ADR收報2.74元，跌0.05元；中石化(00386)ADR收報3.68元，降0.05元。

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報56.02元，跌1.03元；聯通(00762)ADR收報4.38元，跌1.38元；中電信(00728)ADR收報2.28元，微跌0.04元。

ADR港股比例指數報22563，較周三恒指收市跌521點或2.31%，ADR國指比例指數報9198，較周三恒指收市跌206點或2.25%。

焦點股份

甘肅銀行(02139)：昨日暴瀉43.5%後發通告，表示該行若干股東為了其本身的融資目的，將其持有的H股質押予多家金融機構，該等已質押H股被強制出售，繼而導致昨日股價及交投量有較大幅度波動。董事會謹此確認，該行的業務營運一切如常。

手機股：外電報道，蘋果公司(Apple)主要供應商鴻海集團向投資者保證，有能力確保讓蘋果按計劃在今年秋季發布新一代iPhone手機。

汽車股：路透引述知情人士報道指出，為幫助受新冠疫情重創的汽車企業恢復銷售，中國考慮暫時放寬為推動電動汽車生產而設置的配額。內地還可能推遲六個月實施國六排放標準，以扶助汽車產業。

長江實業(01113)：長和系創辦人李嘉誠與主席李澤鉅繼續增持長江實業股份。一間由李嘉誠及李澤鉅各自擁有50%權益的公司，於3月26日及3月30日以平均價每股39.0554元及40.1532元，購入長實共188.8萬股，涉資約7441萬元。

金界控股(03918)：首季博彩總收入增加15%，達到3.69億美元，當中貴賓市場收入增加25%，但大眾市場賭桌博彩總收入跌1%。