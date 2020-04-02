即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開後，早市牛皮，午後走勢突轉差，全日波幅592點。恒指收報23085點，跌517點或2.19%，成交金額 1312.3億元。國指收報9404點，跌189點或1.98%；上證收報2734點，跌15點或0.57%。三項指數都下跌，以港股走勢較差。

恒指最低跌至22947點，創3月25日以來低位，最終以陰燭「陀螺」收市，收市水平仍守在10 SMA之上，雖然走勢略轉弱，但橫行格局未變。MACD快慢線正差距收窄，走勢轉弱。全日上升股份510隻，下跌1185隻，整體市況偏弱。

金界控股(03918)公布，截均2020年3月31日止首三個月博彩總收入3.69億美元，按年上升15%；博彩淨收入1.68億美元，按年微增4%。期內電子博彩機錄得押入的籌碼減少25%。總收入及淨收入減少15%，主要受到新冠肺炎影響，以及國際休閒遊客人數及旅遊人數減少導致酒店入住率下降。在2020零年第一季度的業績主要受益於貴賓業務。貴賓業務博彩總收入增加25%，及轉碼增長18%，主要來自北亞的賭客及一些東南亞的賭客。

英資銀行取消派息影響，使投資者意識到國際銀行的政策風險正在上升。金管局發言人表示，不認為有需要要求本地銀行暫停派息或回購股份，因為香港銀行體系資本水平充裕，平均資本充足比率超過20%，遠高於最低監管要求，有能力繼續提供穩定信貸支持香港經濟。事實上，在香港上市的國際性銀行，大中華地區 (含香港) 往往是她們收益最佳的市場，就仿如皇冠上的美鑽，支持整體業績。然而，由於國際性銀行要面對多國市場及監管；在市況向好時，生意商機自然多；但在市淡時，頓覺監管變嚴苛。對投資者而言，尤其「食息一族」，不妨考慮轉移目標至業務集中在香港的銀行。

美國新冠肺確診人數升破20萬，以及3月私人企業職位減少2.7萬個，是兩年半以來首次下跌；美國供應管理協會3月製造業指數跌至49.1，數字低於50反映製造業活動收縮。美股三大指數下跌。

夜期及ADR下跌，料恒指走勢向淡，支持參考為3月24日高位22753.01點，今天有機會要補回當天之上升裂口。

個股

美東汽車(01268)的主要業務為在中國從事獲特定品牌的相關汽車生產商授權的汽車經銷業務，包括銷售新乘用車、零件、服務及調查。

集團在2019財年的收益增加至人民幣162億元，增長46.5%；其中乘用車銷售收益增長47.1%，售後服務收益增長41.3%。期內溢利增長53.4%至人民幣5.58億元，建議末期股息每股普通股人民幣0.2元。

集團近日股價向好，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報 13.5元，市盈率 25.333倍，周息率 2.161%。

岑智勇 獨立股評人