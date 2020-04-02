即巿股評 港股直擊

港股4月開局失蹄，恒指收報23085點，下滑517點，滙控(00005_是跌市焦點，昨急瀉9.5%，跑輸其他藍籌，40元不保，收39.95元。渣打集團(02888)同病相憐，挫7.6%，收報39.9元。

兩隻跨國銀行股遭拋售，主要是因為須順應英國政府所求叫停派發去年度末期息，甚至表明今年內不派息，由於滙控及渣打早在2月底和3月初除息，此舉意味從股東口袋拿回股息，股價當然受壓。

各國政府(央行)為應對新冠肺炎擴散的衝擊，均推出大規模刺激經濟措施，連首相約翰遜也中招的英國，英倫銀行透過審慎監管局(PRA)敦促7家金融機構削減或取消股息，並審查現金紅利保留資本，以抗衡疫情大流行對銀行業的影響。滙控隨即取消派發2019年度第四次股息每股21美仙，且於2020年底前暫停派發所有季度和中期股息，亦不回購股份。渣打則公布，撤回2019年度派末期息20美仙的建議，又即時終止股份回購計劃，以及在2020年內不會派發中期股息。

「大笨象」滙控長期深受本港散戶鍾愛，早年是看好其盈利表現，惟自2008年金融海嘯後增長無復舊觀，然而，因派送普遍大手筆，能夠「息誘」一眾捧場客。由2015年起，滙控保持每年派4次股息，首三季皆派每股10美仙，末期派21美仙，全年合共51美仙，今次取消股息前股息率高達9厘，現在2019年變成只派30美仙，股息率即時降至不足6厘。

根據恒指股息期貨計算，市場預料滙控2020年全年派息將減至每股19美仙的紀錄新低(投資者似乎相信滙控本年度末期依然會派息)，拖累恒指2020年股息率預測下挫12%，但仍較美股標普500指數的下滑28%為佳。

附【圖】所見，恒指與標指的預測股息率差距一度達2.2厘，是2011年後最大，反映恒指股息率相對吸引，只是重磅股滙控2019年列賬基準稅前盈利按年倒退32.8%，股東應佔溢利更下跌52.3%，遜於分析員估計；考慮到今明兩年停止回購，股價頓失催化劑，而裁員削減成本的行動又暫緩，加上環球經濟前景在疫情下十分惡劣，滙控盈利表現不容樂觀，現在更叫停派息，「好息一族」實應重新部署。

滙控旗下恒生銀行(00011)2019年度純利上升2.6%，派息自2012年度起持續遞增，去年派息共8.2元，以昨天收市價127.3元計，股息率達6.4厘。恒生已表明，該行於香港獨立上市，現時沒計劃改變派息政策，預料派息較有保證，比母公司滙控更具吸引力。另外，中銀香港(02388)去年雖少賺1.7%，但全年派息增加4.7%，至每股1.537元，昨天股價逆市反彈1.2%，收21.7元，股息率仍逾7厘。國際銀行股派息不再慷慨，本地銀行股股息率則相當高，此消彼長，投資者可趁機換馬。

信報投資研究部

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