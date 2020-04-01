即巿股評 港股直擊

美股隔晚喺第一季最後一個交易日報跌，總結第一季道指跌咗23.2%，係有史以嚟最差嘅一個第一季度表現，同時亦係自1987年第四季以嚟，最大季度跌幅，希望低點喺第一季已出現，環球股市即使喺今年餘下三季冇升幅，只有波幅，都總好過低處未算低。不過美國確診數字直線上升，但阿Man 就覺得，市場似乎已開始對疫情恐懼減退，加上各大央行放水，股市就算喺歐美國家確診數字有增無減下，已唔見好似之前咁恐慌，估計狂開印鈔機將令銀紙貶值，侷住都要買資產。

恒指低開237點，一度跌311點，見23291點半日低位，其後內地財新公布製造業PMI勝預期，恒指跌幅一度縮至63點，見過23540點半日高位，其後跌幅再擴大。恒指中午報收23385點，跌218點；國指則報9567點，跌27點。

今日市場熱話肯定係大笨象(00005)同渣打(02888)因應米字旗英倫銀行要求取消派息，可憐一班長期捧場股東，連最後一份安慰都冇埋，唔係收息輸價咁簡單，直情係百無，既無公司回購，派息又彈弓手，仲要半日股價跌近9%，家陣仲未知40元個心理關口價守唔守得住。同系行山銀行(00011)講明派息政策不變，但半日仍要捱沽，股價跌近3%。唔知係唔係資金從大笨象及渣打流出，改變方向流向友邦(01299)，半日友邦逆市上升，但70元個位都危危乎，想買友邦換馬唔使急，可能有機會落番68元畀你上車。

至於強勢物管股繼續尋項，中海物業(02669)、寶龍商業(09909)、雅生活(03319)和永升生活(01995)創新高，不過中海物業和永升半日倒跌。講真阿Man再鍾意物管股都好，但嚟到呢啲位，估值真係唔平，想買貨都忍忍手，一旦大市回復下跌，最高低腳，大市落番二萬二水平，呢個板塊亦有機會回吐，屆時再趁回調吸納，無謂家下高追。

其他股份都跟住大市上落，估計呢幾日大市會喺23000至24000之間運行，下面23000應守得住，除非再有重大利淡消息，不過連大笨象唔派死咁心碎嘅事都發生，應該無乜嘢會慘上加慘。至於上面24000阻力短期難以突破，講真話就話市場已開始適應疫情下嘅股市動盪，但繼續日日咁死人法，就算想買貨亦唔會積極，缸邊友都傾向保守，有心買貨持長線亦會分段做。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)