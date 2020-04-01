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今日 12:35 港股直擊 即巿股評

中午挫218點 內房物管造好 滙控渣打捱沽

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美國新冠病毒確診個案突破18萬宗，隔晚美股受壓，港股今早亦回吐。

恒指低開237點，甫開曾挫311點，見23291點半日低，其後財新/Markit公布內地製造業PMI勝預期，恒指跌幅曾縮至63點，見23540點半日高，之後復挫逾200點。恒指中午收報23385點，跌218點或0.9%，大市成交額672.32億元。

國企指數報9567點，跌27點或0.3%。

A股方面，滬指升0.3%；深成指升1.1%。財新/Markit公布，經季節性調整的3月中國製造業PMI回升至50.1，高於市場預測。不過新訂單、出口訂單和就業指數仍處在萎縮區域。

藍籌股方面，九倉置業(01997)跌3.8%；申洲(02313)跌3.2%；旺旺(00151)跌2.8%。相反，中銀香港(02388)升3%；舜宇(02382)升2.7%；煤氣(00003)升2.7%。

焦點板塊
內房股：恒大(03333)計劃每年減債1500億人民幣，股價半日升5.9%。其他內房股亦走高，中海外(00688)升0.8%；萬科(02202)升2%；金茂(00817)升3.2%：融創(01918)升1%；富力(02777)走高2.8%；美的置業(3990)升3.8%；綠城(03900)升4.4%。

物管股：今早尋頂，中海物業(02669)、寶龍商業(09909)、雅生活(03319)和永升生活(01995)創新高，不過中海物業和永升半日倒跌。另外，新城悅(01755)升2.6%；藍光嘉寶(02606)飆9.2%；碧桂園服務(06098)升2.4%；保利物業(06049)升2.4%。

焦點股份
滙控(00005)和渣打(02888)：兩家公司按英倫銀行要求取消派息，半日分別挫8.8%和5.1%。滙控更拖低大市195點，旗下恒生(00011)指沒計劃改變派息政策，半日也要跌2.9%。

藥明生物(02269)：半日低開高收4.7%，成交額達59.06億元。集團控股股東WuXi Biologics Holdings，以每股96.8元配售4800萬股，套現46.46億元。配售價較昨日收市折讓3.68%。

李寧(02331)：半日曾挫3.3%，成交額19.84億元。集團創辦人兼大股東李寧家族控股的非凡中國(08032)配售李寧7000萬股，每股作價21.52元，套現15.06億元。非凡中國半日升7%。

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