港股直擊 即巿股評

今朝早出咗單大新聞，都應該係滙控(00005)同渣打(02888)係今年唔派息，「作為長情股東，今日愚人節對匯控很失望」呢個感受相信唔止我whatsapp另一端、我師兄一個人feel到，佢仲話「乜都好，失望...股價唔見咗一半，因派息高先留」，跟手佢再補多句「過橋抽板...對小股東唔公道」，佢將佢嗰份由傷心到失望(甚至係絕望)，再轉至嬲嬲豬嘅感受完全表露無遺，我亦都完全感受得到。

Well，作為後輩嘅我，只能夠輕輕安慰佢「咁佢都係被動啫」(感覺上呢句嘢好似安慰第二樣嘢都適用)；唔通你想我話「今日愚人節，have fun！」咁咩。

睇返滙控同渣打股價，截至9點56分止，兩股分別報41.4元同41.3元，跌6.2%及4.4%。留意返滙控最低暫時見過39.8元，最多跌近一成，已經有唔少口痕友話「滙控30蚊不是夢」，如果真係發生嘅話，咁就真係回帶去返青姐嗰滴眼淚、世紀供股嘅股價。

望返滙控股價圖，今日大裂口下行都已經係預咗，本身股價都處於五條平均線之下，今日仲穿埋條保歷加通道底($41.21)，所有技術指標都轉晒軚，發出看淡訊號，唯一一條係呈上，不過都真係唔慌好嘢，就係條DMI嘅ADX，係呀，股價下行先嚟升，即係話今鋪嘅跌勢確實唔嘢少。

轉睇5分鐘圖，今朝早滙控向下急跌近一成後，至今跌幅已告收窄，唯於10點21分再睇，SlowSTC(14,3)上到40都無就再度掉頭，反映沽壓都唔細，怕且都要睇吓$40呢個位有幾多支持；一旦失守上唔返，Put輪、熊證都真係唔會同你客氣。

不過，要留意嘅係由於滙控係恒指重磅股之一，宣布暫停派息，係會對滙控同恒指相關輪證價格帶來影響，因為輪商發行輪證時，都已經根據過往派息歷史，將預期嘅股息計算落窩輪價格入面，依家唔派咁就同發行商發行相關輪證時出現落差，呢一樣嘢要留意。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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