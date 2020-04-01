隔晚金價跌穿1600美元，金礦股普遍下跌，招金(01818)曾挫4.5%，低見7.43元，現造7.48元，仍挫3.9%，成交金額2692萬元。
至於山東黃金(01787)則挫3.3%；紫金(02899)降1.7%；計劃在4月24日開始每手單位減半的SPDR金ETF(02840)，現亦跌2.1%。
金價下挫，更跌穿1600美元大關，最低見過1574.73美元，挫2.9%，現造1581.86美元，回升0.3%。
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至於山東黃金(01787)則挫3.3%；紫金(02899)降1.7%；計劃在4月24日開始每手單位減半的SPDR金ETF(02840)，現亦跌2.1%。
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