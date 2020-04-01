港股直擊 即巿股評

美國新冠病毒確診個案突破18萬宗，利淡美股氣氛，隔晚道指收市挫逾四百點，亦為歷來最差的第一季度表現。港股昨日升逾四百點後，今早挫逾三百點後喘穩。

恒指低開237點，報23365，曾挫311點，低見23291；之後公布的財新3月份中國製造業PMI為50.1，好過市場預期，大市跌幅收窄，恒指曾僅跌63點，報23540，最新跌119點，報23484。

國企指數低開119點，報9474，最新倒升4點，報9599。

內地股市低開後倒升，上證指數現報2756，微升5點；深成指升0.8%。

滙控(00005)響應英國監管部門呼籲，決定取消派息，股價大幅低開7.1%，之後曾瀉近一成，報39.8元，創逾十年新低，最新挫6.5%，報41.3元，暫居成交榜第二位。

渣打(02888)亦取消派末期息及停止股份回購，股價低開6%，報40.6元，低見40元，現跌5%，報41.05元。

騰訊(00700)高開0.9%，報383.6元，最新升0.2%，報381元。

友邦(01299)跑贏大市，高開3.9%，報72.9元，最新升1%。

內險股亦靠穩，國壽(02628)升1.3%。

石油股昨日急升後，今早仍靠穩，中海油(00883)升1.4%；中石油(00857)升0.4%。

汽車股績後個別走，廣汽(02238)去年少賺39%兼派息大減，甫開插一成，現挫近6%；長汽(02333)逆市升2%。

藥明生物(02269)遭控股股東折讓3.7%配股減持，最新倒升4%。

恒大(03333)宣布三年戰略，包括將債務總額削減一半，股價升逾9%。