港股直擊 即巿股評

港股首季插4586點或16.3%，受隔晚美股下跌及國際銀行股負面消息拖累，第二季首日開局料低開。

美股反覆低收，美國新冠病毒確診個案突破18萬宗，利淡美股氣氛，道指收報21917點，跌410點或1.84%；納指收報7700點，跌74點或0.95%；標普500指數收報2584點，跌幅1.6%。公用股及房地產股，分別跌4%跌3%，是跌幅最大的兩個板塊；能源股則升近百分之1.6；金融股全線捱沽。

總結今年第一季，道指跌超過兩成三，是歷來最差的第一季度表現，亦是1987年第四季以來最大季度跌幅。3月累計，道指與標指分別回落13.7%和12.5%，同屬2008年以來最大單月跌幅。

耶魯大學傑克遜全球事務學院高級研究員、摩根士丹利前首席經濟學家羅奇認為，新冠肺炎疫情將會促使美國陷入自二次大戰以來最嚴重衰退。

美國總統特朗普和俄羅斯總統普京周一同意兩國能源高官就穩定油市展開討論，使油價周二從18年低位反彈。紐約期油漲1.9%，收報每桶20.48美元。

紐約期金連跌第三日，美元上升及美國消費者信心指數好過市場預期，加上俄羅斯央行由4月1日起暫停購買黃金，都不利金價表現。交投最活躍的紐約6月期金跌穿每桶1600美元，收報每盎斯1596.6美元，跌46.6美元，跌幅2.84%，是超過一周的收市低位。

在美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報43.42元，低0.73元；騰訊(00700)ADR收報380.48元，高0.28元；國壽(02628)ADR收報15.13元，低0.05元。「三桶油」周二急升，ADR回軟，中海油(00883)ADR收報8.02元，低0.11元；中石油(00857)ADR收報2.79元，低0.05元；中石化(00386)ADR收報3.77元，低0.05元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報58.39元，高0.74元；聯通(00762)ADR收報4.56元，高0.09元；中電信(00728)ADR收報2.37元，高0.02元。

ADR港股比例指數報23471，較周二恒指收市低132點或0.56%。恒指昨日收市競價時段嘜高，收報23603點，升428點或1.9%。市場關注今日將發布的3月財新中國PMI數據。

焦點股份

滙控(00005)及渣打集團(02888)響應英國監管部門呼籲，決定取消派息。滙控董事會決定，取消原訂下月中派發每股21美仙的第四次中期息，直至年底前都不會派息或回購股份。渣打取消派發每股20美仙的末期息，暫停上月底宣布回購5億美元股份計劃，今年亦不會派發中期息，末期息就取決於集團今年財務表現和中期前景。兩間銀行都強調資本充足，英倫銀行歡迎英國銀行業取消派息的決定，認為有助保留更多資本。

小米集團(01810):公布去年股東應佔溢利100.44億元(人民幣．下同)，按年減少25.89%，每股基本盈利0.423元；不派末期息；去年經調整淨利潤115.32億元，按年增長34.8%。單計第四季度，經調整淨利潤23.44億元，按年增長26.5%。

中芯國際(00981)：公布全年盈利2.35億元美元，按年增長75.06%，不派末期息。

中國恒大(03333)：全年盈利172.8億元人民幣，按年下跌53.8%，每股盈利1.315元，派末期息65.3分。