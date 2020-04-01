即巿股評 港股直擊

創辦MTA之後，一直撰寫每月分析預測報告，已經堅持了超過5年。凡事都是貴在堅持，學習一門技能，以及在投資市場獲利。

畢非德有一項重要教誨，就是你必須留在市場内。索羅斯也有類似的説法，在市場生存下來，不要放棄。

原因在於，一個成功的交易策略，總會有陰晴不定的時候，但拉開長遠來看，會讓你賺到大錢，重點在於，不能在沒有轉到錢的時候就輕言放棄。

所以成功的公式，總結出來，就是首先是一套成功的交易策略或者方法，至少方向正確，然後堅持不懈，最後會發現不斷地進化。

另外，除了市場的改變之外，生活環境工作環境都會對自己造成影響。這個我以前忽略過但交完學費發現原來如此重要。

這是重要的東西，講起來很乏味，投資名家深有體會但并不多講，你懂的就行了。

本篇談一談我會交易的三種機會和三大要素。回顧上月的月報，討論港股時，寫道：「一方面，25500-26000繼續為重要支持區，另一方面，趨勢轉下，下個周期低點將在3月底4月初來臨，此處亦是年報指出的上半年重要時間節點。」

我們反復强調了幾點，一是趨勢轉弱了，二是25500千萬不能跌破，否則打開下跌空間，三是周期低點在3月底4月初。附圖是3月初發布月報的波浪形態劃分圖。

回過頭來看，句句中的。而實際在操作中，一方面，中綫倉等低位開倉，並不看好港股走勢。另一方面，分別於2月29日以及3月19日短線倉出手搏反彈。

這是一個實例，如何進行以下三大機會的操作部署：

短線交易機會。會進行逆勢操作，因此持倉時間短，並且使用風險可控工具控制風險，一個月可能數次機會。

中線交易機會。中線倉捕捉較大中期底部，進行部署後看一到數月的趨勢性機會。

右側交易機會。在市場升溫，進入主升浪時，個股上漲機率較高，此時再通過量化選股選取上漲機會較高的個股，享受升浪。簡單來説，就是等到升市周街股神時分一杯羹從中獲利。

由於針對股市設計，可見更加傾向於長倉也就是好倉。因爲從長遠來講，股市上漲的時間和概率均高於下跌，看好是較爲容易實現長期獲利的。這並不意味著我們不會避險，相反，從以上三種機會，可見我們必定只在具有概率優勢的時候出手。

如何決定是否存在概率優勢呢？那就是我經常掛在口邊的市場三要素，時間價格形態，三者符合條件時，該出手時就出手！

剛進MTA的會員很需要一點時間去習慣。因爲坊間給大家的教育就是，「點睇個市」，「大師，A浪21000，B浪就26000嗎？」

這裏不同的地方，是對市場的看法並沒有以上提到的三種機會和三大要素，甚至毫無關係的，因爲實際落到交易層面，我只關心能夠符合條件的交易。而明天，下個月市場怎麽走，其實並不是重點。我情願承認，我沒有也沒有人擁有水晶球。

消除對未來的憂慮和恐懼，靠的不是上天賜給一個水晶球，而是具有高概率的交易機會，風險收益的匹配，以及長期不懈的堅持。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。