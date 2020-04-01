即巿股評 港股直擊 中國財經

內地製造業活動在3月回復擴張，兼創2017年9月以來最強勢。國家統計局昨天(31日)公布，中國3月份製造業採購經理指數(PMI)重越50盛衰分界線，報52，遠高於市場預測的44.8，較2月的史上最低位35.7急彈16.3個百分點。

值得留意的是，PMI是收集內地企業針對採購及供應情況的問卷調查，屬製造業活動一個預測性指標。不過，實質經濟表現如何，還有待稍後公布的經濟數據。再者，雖然最新PMI數字顯示一半以上的受訪企業復工復產情況較2月有改善，但不代表中國經濟運行已恢復至疫情前的水平。

在一般情況下，當PMI連續3個月(或以上)同向發展，才可確認經濟運行的趨勢。換句話說，單從個別月份數據的變化，不能準確判斷內地經濟是否完全回復正常。

儘管內地疫情防控形勢趨穩，大中型企業復工率已經達到九成以上，但營運不大可能在短期內強勁反彈，中國經濟似乎仍未脫離危險期。彭博綜合預測，內地3月份全國規模以上工業增加值和社會消費品零售總額按年下降3%和4%，計及今年首兩個月上述主要經濟指標均出現雙位數收縮，2020年第一季GDP很大可能錄得負增長，是30年來首次。

另一方面，若以耗電量、鐵路貨運量和銀行貸款數據編製而成的「李克強指數」分析，2月份已從紀錄低位略為回升，現水平仍較過去10年中位數低近1.7個標準差；若從指數的10個月移動變化來看，2017年初開始反覆回落，迄今向下趨勢未變，顯示內地經濟下行壓力依然異常巨大。

更重要的是，3月份歐美疫情開始加速擴散，全球經濟衰退風險顯著升溫。作為環球經濟表現寒暑表之一的Caterpillar全球機械銷售數據，其3個月滾動按年變化已跌至逾3年最低的負7.7%(相信3月份只會更差)。有效反映中國(亞洲地區)資本開支的Caterpillar亞洲地區機器銷售增長甚至跌落4年低位，預示內地經濟往後將進一步走弱。

總括而言，目前內地經濟復甦仍受眾多不明朗因素及風險影響，現階段斷言經濟否極泰來，似乎言之尚早。

美股三大指數周一收市齊漲逾3%，即使內地最新數據表現出色，也未能為港股帶來太大驚喜，恒指昨天季結日僅反彈428點(1.85%)，收報23603點。總結整個3月，恒指仍下滑9.67%，並且連續3個月回落；今年首季累瀉4586點或16.27%。恒指初步企穩過去一年累積較大型成交量密集區頂部(約23600點)，且看後市能否進一步升穿20天線(現處於23888點)水平。然而，在14天相對強弱指數(RSI)明顯收復50中軸之前，後市不宜過分樂觀。

信報投資研究部

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