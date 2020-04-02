即巿股評 港股直擊

正如筆者上篇文章提及：病毒無國界，全球一體化。一個月前，正當中國全面應對新冠肺炎疫情，美國華爾街日報竟發布標題「中國是真正的亞洲病夫」，不但反映大部分美國精英階層的傲慢和無知，更赤裸裸地暴露了他們藏在心底裏之「種族歧視及美國至上」。自以爲何等船堅炮利，到處窮兵黷武，狂妄自大的特朗普政府對病毒疫情掉以輕心，疏於防範，美國很快就失守，新冠肺炎確診數字比它的所謂盟友北約組織之一的意大利還要多，短時間躍爲全球之冠。當意大利全國被疫情蹂躪得哀鴻遍野時，美國仍然口惠而不實際地虛與委蛇，可能真的是力有不逮；歐盟各國就很坦率地承認自顧不暇，只能各掃門前雪。最諷刺的，現時在意大利境内伸出援手的竟然是與歐美政治意識形態截然不同的中國、俄羅斯和古巴之醫療人員。

從這次疫情可以更加認識到政治的醜惡及政客的無恥：領導無方，對蔓延亞太區的疫情漫不經心，錯過了防範的好時機，卻諉過於別國，這些都是司空見慣，不用在此再贅述。值得一提及令人擔心的是歐洲多國慘遭疫情肆虐後，決定跟隨中國有效的做法 -- 封城及封國 (雖然有部分歐洲國家曾譏諷中國對武漢封城措施的成效)，以遏制疫情之蔓延，全歐運輸及經濟活動立刻停頓。曾經身陷主權債務危機的「歐豬五國」PIIGS（葡萄牙、意大利、愛爾蘭、希臘和西班牙）才剛剛可以喘氣，現時又會否重蹈覆轍呢？

美國政府黔驢技窮

歐洲央行宣布推出7500億歐羅規模債券，提議多國共同發行，但歐羅區並無現成的聯合發債工具，需要有創新性的解決方案。美國亦通過2.2萬億美元財政刺激計劃，對受疫情影響的美國民眾直接提供現金補貼、向企業提供貸款和補助，為醫院和地方政府提供更多醫療資源等等。事實上，美國政府現已黔驢技窮，又是繼2008年金融海嘯後，啓動新一輪量化寬鬆，而且是無限的。何解？無它！2009年美國狂印鈔票，填補金融體系數字上的損失，形成貨幣不值錢，有形資產被追捧，如商品、樓房、股票和其他實質產品大幅上升，表面上成功地將雷曼兄弟垮台而造成的崩潰經濟拯救回來，實際上是將自己對金融體系監管不力的過錯轉嫁至全世界，導致全球通貨膨脹。很明顯，這次也是故技重施。

有見及此，全球其他國家如中國、日本、韓國、澳洲、意大利、法國、英國等政府都宣布推出措施來刺激和援助經濟，各國央行廣泛採取寬鬆貨幣政策。國際貨幣基金組織更表示疫情已令全球經濟陷入衰退，尤其擔心新興市場及發展中國家，這些國家已出現規模達830億美元的資本流出，預計有關國家將需要超過2.5萬億美元的財政資源，才能從疫情造成的衝擊中復蘇。「二十國集團」領導人舉行特別視像會議，會後各成員國承諾組成「聯合陣線」，抗擊新型冠狀病毒，在環球注資5萬億美元，振興受疫情打擊的經濟，回應衰退預期。

這一次全球疫情導致的衰退會否像1929年之美國大蕭條？筆者沒有水晶球，不能預知未來。但是有一點值得參考的就是1929年還有「金磚本位」制度，美聯儲局提供的信用額度被《聯邦儲備條例》制約，要求聯邦儲備券背後應有40%的黃金支持才可印鈔票。1930年代，美聯儲局幾乎在信用額度上達到了持有黃金的許可上限，欲「印」無從，只能無奈地看著銀行倒閉。經過多次美元危機、美國經濟危機及制度本身不可解決的矛盾性，「金本位」在1973年終於被取消，從此美國聯儲局在開動發鈔機時，就少了很多掣肘，這亦解釋爲何可以「無限量化」，填補經濟損失。

內地PMI需三個月觀察變化

這次全球疫情，根據國際權威機構發表之預測，全球經濟損失將會是數以萬億美元，還要看各國領導層如何控制疫情蔓延的效率，未來兩、三個月是關鍵時刻。工業生產何時復工、經濟活動何時重啓、民衆信心何時恢復、全球運輸何時暢通等等將會是經濟重燃的催化劑。剛公布的內地3月官方製造業採購經理指數(PMI)，由2月的35.7，大幅回升至52，創兩年半新高，表面上反映製造業重新擴張；3月非製造業商務活動指數由2月之29.6的紀錄低位，大幅反彈至52.3，表面上反映行業重新擴張。然而，單月數據重返50以上，並不能判斷為中國經濟完全恢復正常水平，仍需要持續三個月觀察變化。金融數據供應商Markit在3月24日公布美國3月製造業採購經理指數初值跌至49.2，創逾10年半最低，數字低於50，反映製造業活動處於收縮狀態；服務業採購經理指數初值跌至39.1，創紀錄新低，跌幅亦是09年10月後最大。上星期，美國超過18個州發出緊急指示，要求民眾如無必要就留在家中，工商業活動即時停頓，相信3月終值數字肯定比上述初值跌幅更大。

或有短暫性之報復式反彈

歐美及其他地區疫情蔓延才開始不久，各國的應付能力與效果，完全是未知數；亞太地區疫情稍為穩定，又會否被歐美疫區回流的隱形傳播者影響而產生第二波爆發？短時期實在充滿太多不確定因素。預計4月全球和香港股市仍將會像3月般，被疫情發展的情況掀動而狂野地大幅波動，極度消息化及情緒化。股市如有「插水式」下跌，作爲長線投資的，不妨考慮個人可承受之風險胃納，分段吸納板塊如5G網絡、網絡零售、醫療製藥、人工智能、尖端科技、軍事工業、潔淨能源及日常內需等。一旦疫情蔓延開始受控或事態發展比預期好，不排除全球股市隨時出現短暫性之報復式反彈......

黎永良