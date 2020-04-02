即巿股評 港股直擊

新冠狀病毒疫情繼續在多國蔓延，歐洲、美國形勢顯然非常嚴峻，但中國外交部表示，內地疫情防控形勢出現勝利曙光。更厲害之處，國家統計局日前公布3月份的經濟數據，製造業採購經理指數回升至52.0（上月35.7），遠高於市場預期35.7；非製造業商務活動指數也回升至52.3（上月29.6），大幅高於預期的42.0。兩個PMI指標皆高於榮枯分界線50水平，理論上是意味中國現在已穩步恢復擴張。是耶？非耶？

還記得2月份中國製造業和非製造業PMI才創紀錄的暴跌，整個經濟由於冠狀病毒大爆發而接近崩潰。日前，人民銀行在連續29日暫停逆回購後，重啟操作向銀行體系注入500億元，並把逆回購利率大幅下調0.2厘，這絕不是巧合。其中，內地消費貸款數字已有明顯的惡化，2月份的信用卡拖欠率比去年同期增加了約50%；貸款拖欠率從去年底的13%大幅攀升至2月的驚人的20%。另一方面，雖然不少工人因工廠訂單積壓，在2月底被老闆急召回廠復工，不過隨著近月外圍接連爆出嚴重疫情，令大量訂單被海外客戶取消，不少復工不到一個月的工人又要面臨失業的困窘。

過去，林生（林行止）在他的專欄中也曾評論過，內地相關負責人為了奉迎領導人定下的目標或其他政治目的，在統計數據中「摻水」、「抽水」的國情現象。然而，以往大多數是以「微調」手段，這裡加一厘那裡添半分，令數據「達標」或貼近「計劃」的指標為止。

在透明度似有若無的內地體制下，「懷疑論者」大都對這類數據的真確性存疑，而其他人則多數是半信半疑，又或是利益關係抱著「隻眼開、隻眼閉」就算。因此，外人雖然無法準確得知內地的經濟狀況；不過，顯然易見的是，面對美中貿易戰、全球疫情大爆發的雙重打擊，內地的實體經濟即使能避免出現明顯崩潰，但肯定會出現某程度上的收縮。

統計局的負責人當然明知PMI數據非常荒謬，因此一早「戴定頭盔」指，要連續三個月以上數據才能判斷中國經濟是否已完全恢復正常水平。不過，中央明顯不希望驚嚇的經濟數字進一步打擊疲弱的消費者信心，所以即使是明顯的「巨調」，都一切都由北京說了算。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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