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今日 18:13 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入縮至18.3億 買中資金融 沽中石油騰訊

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內地官方PMI「V」彈，港股昨日挫逾300點後，今日反彈逾四百點，但恒指首季仍重創4586點，成交有1133.4億
元。

北水流入減少，由上日38.55億元，縮至18.27億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出
成交額相減計算)。

內地資金今日力掃內房，中行(03988)為今日最多淨買入個股，全日有2.01億元淨買；太保(02601)、農行
(01288)、建行(00939)、新華保險(01336)分別有1.5億、1.18億、5295萬元和5239萬元淨入。

今日第二最多淨入個股為比亞迪(01211)，全日有1.58億元淨入；微創(00853)與心動(02400)分別有3647萬和
2637萬元淨買。

全日最多北水淨走個股為中石油(00857)，全日有1億元淨沽；騰訊(00700)則有7918萬元淨沽；中生製藥(01177)
有6860萬元淨沽。

另外，小米(01810)有6626萬元淨沽；美團(03690)有2538萬元淨沽；融創(01918)與中興(00763)則分別有7246和1839萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、美團、中生製藥、太保、建行、小米、新華保險、中石油、融創及農行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為美團、騰訊、中興、中生製藥、比亞迪、中行、微創、心動、小米及融創。

 

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