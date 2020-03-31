即巿股評 港股直擊

作為最邊皮的90後，自己正面對三字頭。危機感三年前已開始出現，很想改變，很想回歸初衷。這幾年多多少少有些變化，可是仍於半路上，當中最欠一環：絕對財務自由。

18歲的自己，偶像不是畢非德，而是法蘭西斯．哥普拉(Francis Ford Coppola)，放學流連二手書店和戲院，最愛電影節一日踩五場。也許很難理解，一個文青為何走入中產報講股票？

沒有軟弱的理由

其實自己人生決策基於兩大基本假設：「時間很少」和「資源不夠」。要達到比個人榮辱更大的目標，就要在最短時間取得最大資源，今時今日在香港地的途徑，一是Start Up，一是投資。

追求理想很浪漫，可是浪漫很多時不是完成理想的方法，特別如果你要推動香港有甚麼轉變。或者你會認為自己沒有甚麼大理想，也放棄在香港安身立命。

不過，儘管一眾極右狂人極盡鬥爭之能事，卻無法改變世界關聯性已根深蒂固，資產階級的權力牢不可破。世界在金融海嘯低息(漸成零息甚至負息)放水後「一take上癮」，毒癮一深，下一劑份量就要加大，資產價格想大回也難，「沙士價」早成天方夜譚。

雖然疫情帶來資產價格調整，環球水喉大開下，震盪過後資產價格只會一飛衝天去，貧富懸殊愈拉愈闊。無論只是想一年返「鄉下」日本幾次，或者移民避走他鄉，都只會更難。再者，可能有一天你會厭倦職場偽術，想自立門戶；又可能有一天，你會有下一代。

自己只是個普通不過的人，面對天天「買不買滙控？」等答了幾百次的問題，間中聽著《不同班同學》和《天才兒童1985》，難免有點泄氣。可是回過頭來，問題終究是自己未夠強。90後們，無論想怎樣都要變得更強。上善若水(Be water)哲學深邃，大部分人聚焦靈活變通，進退有據，忽略水自高而下之狠勁。

我輩首個大時代

現時中老年一輩，年輕時得到過香港起飛的機遇，很多意見認為我輩先天欠缺一個大時代機會。的確，最近一次資產大漲，已是金融海嘯後的復甦谷起資產價格一輪十多年升勢，海嘯時最年長的90後不過17、18歲，難以捉緊機會。

可是90後，疫情後的世界，將成我們等待多時的第一個大時代機會。90年至95年出生者，已是25歲或以上，初有資本，大有準備條件入市；96年至99年，約為21歲至24歲，可初學投資，起碼幫補學費和Grant Loan還款。

二月底以來，投資上兩線作戰，第一是力追早前執倉虧損，早輪執倉的確有損手，卻不太肉痛，因為見樹不見林只會影響情緒，從而誤判，目標是為黃金時代增強資本。

第二戰線是整理「90後起步倉」，詳情接下來幾篇文章分享。先簡述選股概念，首要目標是24個月內股價有潛質倍升的股份，輸得起，要狼死。另外，收息股不作考慮，而且每手成本盡量低。

當然，投資路上周遭一定七嘴八舌，不比《城市論壇》高雅。自己從不捲入口舌之爭，原因很簡易：投資成功有錢賺，嗌贏交卻是斗零也沒有。世上總有人欺少年窮，投資不過一個「錢」字，眼光準備，到頭來多嘴硬的人也會跟你買。

陳鎮強

信報高級分析員

[email protected]