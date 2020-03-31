港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數飆逾3%。加上內地今早公布官方PMI遠超預期，港股昨日挫逾300點後，今日反彈，但恒指首季仍重創逾四千點收市。

恒指高開438點，甫開曾升452點，見23627點全日高，之後升勢回落，上午升幅一度縮至182點，中午升253點或1.1%，午後升幅收窄至62點，見23238點全日低，之後隨美股期貨和歐洲股市走高，復升逾300點，收市競價時段嘜高。恒指收報23603點，升428點或1.9%，創3月13日以來收市新高。大市今日上升股份比例為65%，下跌股份比例35%。

國企指數報9594點，升192點或2%。

大市成交額1133.41億元。

4月期指收市報23720，升706點或3.07%，高水117點。

總結恒指首季插4586點或16.3%，國指大跌1573點或14.1%，藍籌第一季僅恒安(01044)及騰訊(00700)錄升幅，全季分別升5%和1.2%，包尾恒生成分股為瑞聲(02018)，全季大跌40.9%，其次為聯通(00762)，整季急跌39.1%。

另外，恒指3月大跌2526點或9.7%；國指則急插707點或6.9%。

滬指升0.11%；深成指升0.58%。中國3月製造業活動回復擴張，創下30個月高。國家統計局公布，3月，中國製造業採購經理指數(PMI)回升至52，比上月回升16.3個百分點，遠高於市場預期。

藍籌股方面，友邦01299)升2.9%；恒安(01044)獲副主席兼行政總裁許連捷增持，股價飆4.9%：建行(00939)升1.6%；工行(01398)升1.7%。相反，滙控(00005)跌0.8%。

焦點板塊

石油股：油價亞洲時段反彈，「三桶油」彈升3.8%至8.4%，中石油(00857)為全日表現最好藍籌。另外，中海油服(02883)飆升11.3%；上石化(00338)升6.7%；安東(03337)升6.5%；中石化煉化(02386)升4.8%；中石化冠德(00934)升4.6%；海隆(01623)升4.2%。

科技股：美團(03690)去年轉賺46億元人民幣，惟今季發盈警，股價飆6.4%；騰訊(00700)升1%；阿里(09988)升1.7%；魯大師(03601)去年多賺45.6%，股價飆41.5%；金蝶(00268)升4.1%；金山軟件(03888)升1.8%。硬件股方面，今日公布全年業績的小米(01810)所持股的虛擬銀行天星銀行正式試業，股價升3.8%；比亞迪電子(00285)升8.7%；ASM(00522)升6%。5G股方面，中興(00763)升3.4%；中通服(00552)升5.4%；京信(02342)升4%；鐵塔(00788)升5.5%。

醫藥股：今日表現兩極，中生製藥(01177)去年少賺70.08%，股價挫4.3%；另一藍籌石藥(01093)亦挫4.3%。相反信達生物(01801)去年收入大增，虧損縮減，股價飆8.5%；聯邦制藥(03933)、華潤醫療(01515)和金斯瑞生物科(01548)飆逾9%；康龍化成(03759)升3.4%；藥明生物(02269)彈3.6%；愛康醫療(01789)升6.3%。

內房股：今日反彈，龍湖(00960)獲控股股東Charm Talent於3月26日至30日以平均價36.31元增持共300萬股，收市升4.9%；碧桂園(02007)升3.9%；中海外(00688)升2.1%；世房(00813)去年多賺23%，派息增兩成，股價升7.9%；綠城中國(03900)升4.1%。物管方面，永升生活(01995)和中海物業(02669)創新高，分別升9.3%和4.4%；藍光嘉寶(02606)飆一成；新城悅(01755)升8.5%；雅生活(03319)飆8.2%。

焦點股份

中國中鐵(00390)：股價升5.9%。集團去年盈利236.78億元人民幣，按年增長37.68%，每股派末期息16.9分人民幣，按年升32%。

白馬戶外媒體(00100)：股價飆37.1%。集團公布，永和環球計劃以7.12元私有化，較停牌前溢價約39.61%，預計涉及金額合共38.6億元。

海信家電(00921)：股價飆一成。集團去年純利為17.94億元人民幣，增長三成。

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