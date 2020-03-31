港股直擊 即巿股評

歐洲央行及國際清算行呼籲銀行十月前暫停派股息，滙豐控股(00005)股價跌約1%，惟今日有部分認購證不跌反升，投資者宜注意，這或與發行人因應市場派息預期變化作出相應調整有關。

一般而言，窩輪發行人發行產品時，會按公司派息紀錄進行訂價，當中已計及股份除息次數及預期股息金額。如公司除息時間及金額與預期相若，除淨當日扣減股息部份並不會對輪價造成影響，惟當實際派息安排與市場預期有較大落差時，發行人便需要作出調整。

參照滙豐派息紀錄，集團一年共派發4次股息，由2015年起，3次中期息均為0.1美元，末期息則為0.21美元。假設滙豐一旦將派息時間延至十月或之後，又或者派息金額少過市場預期，發行人便需要按此作出調整。這對十月前到期認購證的理論價格會有利(因原先已計及的除淨金額或次數減少)，認沽證則不利。

滙豐在倫敦及香港雙重上市，如英倫銀行跟隨歐洲央行呼籲銀行凍結派息，滙豐亦有機會改變派息安排。市場目前正觀望英倫銀行會否作出相關指引，或有待滙豐作出公布。

投資者亦應留意，由於部份發行人或已對滙豐認股證價格作出調整，假如滙豐宣布維持派息時間及金額不變，相關窩輪價格或有機會再作調整。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

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