即巿股評 港股直擊

雖然疫情喺歐美各國仍然爆到七彩，但受疫情影響而震動嘅市場，已開始疫情下反彈，尤其係各國央行落力放水，再加埋行政手段向民眾派錢下，各地股市暫時搵到低位，並展開反彈。隔晚美股三大指數升逾3%，唔經唔覺低位反彈咗兩成。至於港股今日亦反彈，不過動力一般，成交更開始縮水。

除咗美股隔晚做好，今早內地公布官方PMI更遠超預期，竟重返50擴張水平之上，雖然內地經濟數據無論官方與否都有水份，但個數據出色到咁，個市唔升都唔畀面。恒指高開438點，開市冇耐升452點，見23627點半日高位，之後升幅收窄，升幅曾收窄至182點，見半日低位23357點。中午恒指報收23428點，升253點；國指則報收9508點，升106點。

藍籌股以三桶油表現較佳，半日升2.2%至4.8%，不過油價其實未止瀉，只係三桶油超賣下技術下反彈，阿Man對於呢個板塊繼續無好感。醫藥股一對藍籌醫藥孖寶今日逆市下跌，中生製藥(01177)派成績表強差人意，去年少賺七成，股價半日跌逾半成；石藥(01093)半日亦跌3.1%。由於帶量採購新一輪續約於4月開始，令相關醫藥股又添不明朗，短線難免受壓。不過整個板塊則個別發展，信達生物(01810)去年收入大增，虧損減少，半日股價升5.5%。聯邦制藥(03933)則升逾一成，華潤醫療((01515)及金斯瑞生物(01548)齊齊升逾8%。

至於科技股普遍反彈，美團(03690)噚日派成績表，去年扭虧為盈賺46億元人仔，不過公司今季則發盈警，但升至96元阻力位掉頭，但半日股價仍升逾6%。軟件股魯大師(03601)亦派成績表，股價半日更升逾三成，金蝶(00268)及金山軟件(03888)半日分別升3.3%及1.8%。硬件股及5G概念股更隨大市反彈，不過市況仍反覆，阿Man唔建議追貨，反而對股市回軟當日趁低吸納較恰當。

另外兩重磅巨無霸阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)今早高開後遇阻力。前者阿里主要股東之一軟庫已表明要賣資產班水，市場擔心軟件大手沽出阿里股份，令阿里近日走勢較落後。至於騰訊反彈至385元後遇阻力，加上呢兩日見北水沽騰訊套現，估計騰訊需於現水平整固，睇下有冇本事守喺370元之上。

美匯指數回落至100水平之下，人民幣靠穩，雖然市場仍擔心企業債務問題，但市場相信中央會有政策防範債務違約發生，而債主銀行亦會配合企業渡過難關，內房股今日反彈得唔錯。不過相對阿Man鍾愛嘅物管股，物管股表現更佳，呢個板塊係值得逢回調吸納，預期可以一直跑贏大行，眼見唔少物管股逆市破頂，單睇呢個板塊，係完全唔感覺到個幾星期前嘅環球疫情股災。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)