港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數飆逾3%。加上內地今早公布官方PMI遠超預期，港股昨日挫逾300點，今早反彈。

恒指高開438點，甫開曾升452點，見23627點半日高，之後升勢回落，升幅一度縮至182點，見23357點半日低。恒指中午收報23428點，升253點或1.1%，大市成交額577.47億元。

國企指數報9508點，升106點或1.1%。

滬指半日升0.42%；深成指升0.84%。

藍籌股方面，友邦01299)升2.9%；恒安(01044)獲副主席兼行政總裁許連捷增持，半日飆半成：建行(00939)升0.5%；工行(01398)升1.3%。油價亞洲時段反彈，「三桶油」半日升2.2%至4.8%。相反，騰訊(00700)倒跌0.2%；滙控(00005)跌0.8%；港鐵(00066)跌0.4%。

焦點板塊

科技股：美團(03690)去年轉賺46億元人民幣，惟今季發盈警，股價飆6.8%；魯大師(03601)去年多賺45.6%，股價飆35.2%；金蝶(00268)升3.3%；金山軟件(03888)升1.8%。硬件股方面，今日公布全年業績的小米(01810)所持股的虛擬銀行天星銀行正式試業，半日升3.6%；比亞迪電子(00285)升6.4%； ASM(00522)升4.1%。5G股方面，中興(00763)升4.1%；中通服(00552)升半成；京信(02342)升2.7%。

醫藥股：今早表現兩極，中生製藥(01177)去年少賺70.08%，股價挫5.8%；另一藍籌石藥(01093)挫3.1%。相反信達生物(01801)去年收入大增，虧損縮減，半日升5.5%；聯邦制藥(03933)飆一成；華潤醫療(01515)升8.4%；金斯瑞生物科(01548)升8.2%；康龍化成(03759)升4.3%；藥明生物(02269)彈4.2%。

內房股：今早反彈，龍湖(00960)獲控股股東Charm Talent於3月26日至30日以平均價36.31元增持共300萬股，半日升4.4%；碧桂園(02007)升2.2%；中海外(00688)升1.7%；世房(00813)去年多賺23%，派息增兩成，半日升6.7%；綠城中國(03900)升半成。

焦點股份

中國中鐵(00390)：半日升5.1%。集團去年盈利236.78億元人民幣，按年增長37.68%，每股派末期息16.9分人民幣，按年升32%。

白馬戶外媒體(00100)：半日飆35.5%。集團公布，永和環球計劃以7.12元私有化，較停牌前溢價約39.61%，預計涉及金額合共38.6億元。

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