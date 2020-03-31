油價大幅反彈，帶挈石油相關股抽升，中海油(00883)飆4.5%；中石油(00857)揚3.8%；中石化(00386)漲3.3%。
油服股中海油服(02883)飆升9.9%；中石化油服(01033)揚3.5%；海隆(01623)急升8.5%；安東(03337)彈升4.3%；華油(01251)揚4.8%。
油價今早回升，布蘭特期油回升3.7%，造27.39美元，紐約期油更彈升7.2%，造21.54美元。
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