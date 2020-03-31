港股直擊 即巿股評

今朝食緊個蛋糕做早餐，睇住新聞報話美國有16萬人確診新冠肺炎，當堂打咗個突，仲話紐約市計劃增加病床數量，冀5月可以完成。換言之呢個病已經再唔係初初期望話可以喺暑假時消失(或者一早都已經預咗)。唯一可以做嘅嘢就係留喺屋企，盡量減少傳播機會；仍然要返工嘅就請每日都好好保護自已，就等於保護埋你嘅家人，大家加油！

依家9點28分，仲有兩分鐘正式開市，恒指今早開市升438點，開市報23613點。噚日揀咗美團點評(03690)嘅一隻牛證(60023)，採day trade策略，所以見美團喺噚日下半場開市無耐，計落平均都有一成水位時，就將隻(60023)沽出。如果持貨到今朝嘅話，按依家9點35分美團彈6.6%，重上90元以上水平，(60023)更和味。

Well，我相信呢個世界錢係賺唔晒，有邊個知道今日個市會升400幾點？睇返恒指日線圖，今日恒指再爬返上23500點樓上，雖然仲同20天線(23885點)有一段距離，但保歷加通道底(21004點)已經橫行咗一段時間，仲開始有少少回升，暗示大市下跌空間比之前已經收窄咗。SlowSTC(14,3)勢頭當然呈上(因為佢敏感度高嘛)，同步亦見MACD出現「牛差距」，雖然係喺熊區出現，但對好友嚟講，總算係個好開始。

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，牛熊兩邊今日各自都無新增街貨層，而熊證最貼價層23800至23899點，有相當於560張期指，當中有315張係噚日新增，都幾反映出資金仍睇淡後市，見大市下行就即刻順勢出熊。

至於牛證方面，最貼價落到去22900至22999點，呢度就只有118張期指。

依家9點45分，恒指升勢比今朝開市時收窄咗，升286點，做緊23463點。計計牛熊街貨中間位(22999+23800)/2=23399.5點，同現價爭63.5點。坦白講熊證第一層嗰500幾張期指街貨，近期嚟計都算係多嘅一層，理論上開即市好倉勝算係比較高；但偏偏恒指就企係呢個中間位，倒底係儲街貨定點呢？

5分鐘圖見恒指今日裂口高開後，雖然SlowSTC(14,3)未至於搶高至嚴重超買，但搶高咗就係搶高咗，依家只係鐘擺回落啫，恒指牛(63543)，收回價22718點，同現價有逾700點差距，換股比率10000，槓桿偏高，5分鐘圖見SlowSTC(14,3)落到超賣先再跟進(依家9點54分5分鐘SlowSTC(14,3)又再彈過，等下啦)，仍然用Day trade同小注策略。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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