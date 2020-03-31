熱門：

今日 09:56 港股直擊 即巿股評

【異動股】中海物業永升再創新高 現齊揚逾4%

放大圖片

中海物業(02669)與永升(01995)再創新高，中海物業一度飆5%，高見7.34元，新造7.28元，仍揚4.2%，成交金額1340萬元。

至於永升亦一度漲4.8%，高見9.36元，再破頂，新造9.36元，仍漲4.5%，成交金額1090萬元。

此外，新城悅(01755)也漲4%；佳兆業美好(02168)升3.2%；時代鄰里(09928)升2.6%；雅生活(03319)升2.4%；奧園健康(03362)升1.8%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads