港股直擊 即巿股評

中海物業(02669)與永升(01995)再創新高，中海物業一度飆5%，高見7.34元，新造7.28元，仍揚4.2%，成交金額1340萬元。

至於永升亦一度漲4.8%，高見9.36元，再破頂，新造9.36元，仍漲4.5%，成交金額1090萬元。

此外，新城悅(01755)也漲4%；佳兆業美好(02168)升3.2%；時代鄰里(09928)升2.6%；雅生活(03319)升2.4%；奧園健康(03362)升1.8%。

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