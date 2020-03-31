港股直擊 即巿股評

港股今日季結，恒指年初累跌近一成八，隔晚美股收市全線反彈，三大主要指數都升超過3%，今早道指期指再升過百點，「黑期」則升約五百點，料港股可高開。

美國總統特朗普不再尋求下個月中重啟經濟，並決定延長居家指引至下月底；加上藥業公司研發病毒試劑和疫苗有進展，都刺激投資者買盤入市。道指最多曾跌114點，其後反彈，升幅並逐步擴大，收報22327點，升690點，升幅3.2%。納指收報7774點，升271點或3.6%；標普500指數收報2626點，升85點或3.4%。

強生預計9月開始在人體試驗新冠病毒疫苗，股價升近8%；雅培獲准發售一種可以在5分鐘內檢測新冠病毒的試劑，刺激公司股價升6.4%。科技股亦造好，微軟升逾7%，為標普500指數升幅貢獻最多。

雖然油價急挫，但能源股無跟隨下跌，雪佛龍升4.6%。石油交易商仍然憂慮新冠肺炎疫情衝擊市場需求，加上俄羅斯及沙地阿拉伯的增產行動未有平息跡象，國際油價周一顯著下滑，紐約期油價格一度跌穿20美元，創下18年新低。紐約5月期油最低見19.27美元，收市跌1.42美元或6.6%，每桶報20.09美元，創下2002年2月以來最低。倫敦布蘭特5月期油收市跌2.17美元或8.7%，每桶報22.76美元，創下2002年11月以來最低水平。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，全線上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報44.76元，高0.26元；騰訊(00700)ADR收報384.92元，高8.32元；國壽(02628)ADR收報15.24元，高0.32元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報7.73元，高0.16元；中石油(00857)ADR收報2.64元，高0.02元；中石化(00386)ADR收報3.7元，高0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報57.1元，高1.2元；聯通(00762)ADR收報4.47元，高0.11元；中電信(00728)ADR收報2.34元，高0.03元。

ADR港股比例指數報23457，較周一恒指收市高282點或1.2%。恒指年初至今累積下跌5014點，跌幅達17.8%。恒指昨收市跌309點或1.3%，報23175。

內地今早公布的3月製造業活動回復擴張，中國製造業採購經理指數(PMI)回升至52，比上月回升16.3個百分點，遠高於市場預期。2月份製造業PMI報35.7，按月急插14.3個百分點，創有紀錄以來最差。

焦點股份

中國生物製藥(01177)：昨日收市後公布截至去年12月底止全年盈利27.07億元(人民幣‧下同)，按年下跌70.08%，因缺少上年錄得的大額一次性分階段收購收益。每股盈利21.58分，派末期息2港仙。撇除收購收益，權益投資及金融資產的未實現公允價值虧損等，去年基本盈利約31.32億元，按年增長約10.2%。

美團點評(03690)：昨日收市後公布業績，全年股東應佔溢利22.39億元(人民幣‧下同)，2018年度虧損1154.77億元。去年第四季盈利14.6億元，經調整盈利22.7億元，勝市場預期。公司指出，疫情對第一季業務產生下行壓力，第一季收入將錄得同比負增長及經營虧損。

信達生物(01801)：去年錄得收入10.5億元(人民幣，下同)，研發開支增加6%至12.9億元，虧損收窄至17.2億元。

復星醫藥(02196):公布截至去年底止，全年盈利33.22億元(人民幣．下同)，按年增長22.66%，每股盈利1.3元；派末期息39分。另外，旗下復宏漢霖(02696):建議向中國相關監管機構申請配發及發行A股，以及建議向上交所申請批准A股在科創板上市。

中國中鐵(00390):全年盈利236.78億元(人民幣．下同)，按年增長37.68%，每股盈利95分，派末期息16.9分。

今日有多家公司公布全年業績，以小米(01810)、中信股份(00267)、比亞迪電子(00285)、國航(00753)、中芯(00981)、比亞迪股份(01211)及廣汽(02238)、長汽(02333)、恒大(03333)較受市場關注。

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