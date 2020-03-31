港股直擊 即巿股評

上周市場仍然波動，對投資者而言可說是有危亦有機，現時部署輪證最緊要是選擇合適條款的產品。我們已在上一篇文章提到近日波幅處於高水平(參考恆指波幅指數VHSI，年初首兩月平均徘徊在15-20點水平，過去兩週大幅飆升至50-60點水平)，所以在選擇產品時要特別針對波幅變動的風險，盡量減低受波幅變化的影響，因此需要找一些高對沖值(delta)的產品。那麼，怎樣做到呢？

投資者可利用我們一直提倡的選輪三部曲，以同一套邏輯，從條款出發把風險範圍收窄，當中包括利用行使價、到期日及街貨量作篩選。不過，於現時環境下，條款範圍特別是行使價要再收緊，詳情如下：

1. 行使價，價外證較容易受波幅變動影響，所以現時可留意貼價甚至輕微價內證。正常情況下，10至15%以內的條款可考慮，不過在現時波動環境下，建議再收窄，考慮價外幅度5%以內的貼價產品。以指數窩輪為例，可考慮行使價1,000點以內的範圍。

2. 到期日，短期證對波幅的敏感度較高，所以現時可留意中長期證（至少2、3個月以上）。

3. 街貨量，投資者在市況回落時買入認購證希望博反彈，令部份產品的街貨偏高變成蟹貨，若大市反彈，高街貨產品會有一定沽貨壓力，所以要留意低街貨證(低於20%)。

除了用利用以上三部曲將範圍收窄外，還要採用實際槓桿來挑選出當中最「高效」/「抵買」的產品。使用實際槓桿作终極指標作最後決定，是因為我們明白投資者考慮做最後決定時有兩大需要：

(一) 功能上想知道產品的潛在的回報與風險。買窩輪的初心其實就是為了槓桿，如果相同條款比較，槓桿當然越高越好。

(二) 價格上想知道平貴。如果條款相同，高槓桿的產品代表著更便宜的選擇。

以恒指窩輪舉例說明之（資金近日以部署恒指認股證為主，恒指Call及恆指Put過去五日分別佔據頭三大的資金流入。） 恒指Call的三部曲可考慮以行使價23500至24500點之間、2個月期以上、街貨低於20%挑選出貼價、中年期、低街貨的條款，然後再利用實際槓桿排序，當中便可留意到槓桿最高之一的恒指購(24570)（行使價24,000點， 9月到期，實際槓桿7.4倍）。

而看淡後市的投資者則可考慮以行使價22500至23500點、2個月期以上、街貨低於20%的三部曲作篩選，然後以實際槓桿排序，當中槓桿最高的產品恒指沽(24310)，行使價23000點， 9月到期，實際槓桿4.9倍。

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