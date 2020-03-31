即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開後呈「倒V」形走勢，全日波幅518點。恒指收報23175點，跌309點或1.32%，成交金額1079.49億元。國指收報9402點，跌102點或1.08%；上證收報2747點，跌24點或0.9%。三項指數都偏軟，以港股走勢較差。

恒指以陽燭「倒轉錘頭」收市，成交縮減。MACD快慢線正差距收窄，走勢轉弱。全日上升股份492隻，下跌1171隻，整體市況偏弱。

期指估計結算價為23231。4月期指未平倉總數為31605張，未平倉淨數為12741張，未平淨佔未平總的比例為40.3%，比較上月大幅上升，料4月期指及恒指走勢將大幅轉好。另方面，由於未平倉總數較上月大幅下跌 (3月為152893張)，反映不少散戶投資者已離場，料4月走勢主要由大戶及機構投資者主導，情況要至5月才有改善。

香港金管局發表報告指出，聯儲局本月將聯邦基金利率目標區間下調共150個基點，降到0至0.25厘，雖然香港銀行同業拆息長遠而言跟隨美元利率變動，但短期拆息或會受到可能影響港元需求的本地因素影響。筆者翻查資料，發現近日外匯基金儲備、香港流通貨幣及香港銀行存款總量都在上升，惟近日港滙指數仍偏強，向7.75的強方兌換保證方向靠隴，而且不少銀行都推出定存優惠，以高息吸引資金，反映市場對港元的需求甚殷。由於港元未有隨美元降息，在息差的支持下，或會成為近日港滙指數偏強的原因；另一個原因是，香港資產 (例如股票和房地產，但應該不包括期指) 估值吸引，引來大批潛在買家。

國際油價持續下跌，昨晚歐美股市反彈，美股三大指數升逾3%，料市場正在消化當地政府的貨幣政策及財政政策。(筆者相信這會是4月的主題之一) 夜期及ADR向好，料恒指走勢向好，若未能上破3月27日高位23791.2點，指數或會在午後回軟。

個股

中國神華(01088)的主要業務為在中國從事：：(i)煤炭生產及銷售；及(ii)發電及售電業務。集團經營煤礦及綜合鐵路網絡和港口，後者主要為集團的煤炭提供運輸服務。集團的主要煤炭銷售客戶包括中國的發電廠、冶金廠及煤化工廠。集團亦在中國經營發電廠，以從事發電並向省或地區電網公司銷售電力的業務。

集團在2019財年錄得收入2418.71億元人民幣，按年下跌8.42%。股東應佔利潤417.07億元人民幣，按年下跌5.51%，每股盈利2.097元，派末期息每股1.26元。集團另公布將2019至2020年現金方式分配的利潤，提高至不少於盈利的50%。

集團近日股價向好，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報14.66元，市盈率 5.802倍，周息率7.027%。

岑智勇 獨立股評人