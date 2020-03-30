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【北水手影】淨入增至38.6億 買騰訊 沽美團

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歐美新冠肺炎疫情持續爆發，美股上周五急吐，港股期指結算日，全日挫309點，成交金額1079.5億元。

北水流入增加，由上周五的18.22億元，增至38.55億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

騰訊(00700)為今日最多淨入個股，全日有9.43億元淨買；舜宇(02382)則有4339萬元淨買；但美團(03690)則有2.21億元淨沽，為今日最多淨走個股；中芯(00981)也有1.41億元淨沽；中興(00763)也有1899萬元淨走。

建行(00939)全日有9.18億元淨買；滙控(00005)則有4.39億元淨入；工行(01398)也有1.71億元淨入，但平保(02318)也有1.3億元淨沽。

此外，中移動(00941)有2.44億元淨入；神華(01088)也有1.48億元淨買；比亞迪(01211)有7950萬元淨入。

不過，藥明生物(02269)有6297萬元淨沽；融創(01918)有908萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、神華、太保、滙控、融創、美團、中芯、工行及中移動。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中興、神華、騰訊、融創、中芯、美團、比亞迪、藥明、平保及舜宇。

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