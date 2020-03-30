重要通告 港股直擊

美團點評(03690)去年業績虧轉盈，截至去年底止年度，股東應佔溢利22.39億元(人民幣‧下同)，2018年度虧損1154.77億元。每股盈利0.39元，不派末期息。該公司預期今年首季經營虧損。

按非國際財務報告準則，去年經調整溢利46.57億元，2018年經調整虧損83.46億元。

期內，收入975.29億元，按年增長49.52%。餐飲外賣業務的交易金額增長38.9%至3927億元。餐飲外賣日均交易筆數增長36.4%至2390萬筆。每筆餐飲外賣業務訂單的平均價值按年增長1.8%。

該公司表示，自今年初起，新型冠狀病毒的爆發對中國眾多行業造成巨大的短期衝擊，尤其是疫情對集團包括餐飲、本地生活服務、酒店等商家的日常營運造成嚴重影響，從而對集團今年第一季度的業務產生下行壓力。

餐飲外賣以及到店、酒店及旅遊等業務在需求端，以及供應端方面均面臨重大挑戰。由於疫情的影響，集團估計今年第一季度收入將會錄得按年負值增長及經營虧損。

該公司稱，由於不斷變化的情況存在高度不確定性，在此階段無法完全確定對今年全年的預期影響；然而，如果隨着疫情的持續使得用戶需求及商家運營需要更長的時間才能恢復到正常水平，於未來幾個季度的經營業績亦會受到不利影響。