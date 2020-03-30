港股直擊 即巿股評

歐美疫情持續擴散，美股上周五晚急挫，加上油價亞洲時段跌穿每桶20美元水平，港股於期指結算日下試兩萬三。

恒指低開463點，甫開曾挫510點，見22973點全日低，稍穿兩萬三後喘穩，跌幅曾縮至253點，中午挫303點，午後走勢改善，曾倒升7點，見23491點全日高，不過沽壓隨即湧現，復挫逾300點。恒指收報23175點，跌309點或1.3%。，

國企指數收報9402點，跌102點或1.1%。

大市成交額1079.49億元，為2月21日以來新低。

即月期指今日結算，4月期指收報23014，跌483點或2.06%，低水161點。

滬指跌0.9%；深成指挫2.03%。

美國三大指數期貨亞洲時段曾彈逾1%，最新倒跌，道指期貨跌125點，報21312。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.5%；滙控(00005)挫2%；友邦(01299)跌0.9%；舜宇(02382)挫4.9%；萬洲(00288)挫3.2%；石藥(01093) 中午公布去年多賺兩成兼送紅股，股價反覆跌0.1%。相反，神華(01088)績後升2.1%。內需藍籌表現較好，蒙牛(02319)升2.7%；旺旺(00151)升1.6%；恒安(01044)升0.5%。

焦點板塊

本地股：港府禁止4人以上公眾聚集，並規定餐廳可接待人數，為其通常一半收租及餐飲股捱沽，九倉置業(01997)跌2.6%；新地(00016)跌2%；領展(00823)挫3%；恒地(00012)跌1.7%；新世界(00017)跌1.7%；大家樂(00341)挫3.9%；大快活(00052)跌2.3%。本地零售股亦弱，周大福(01929)挫3.2%；六福(00590)挫6.8%；周生生(00116)挫3.1%；利福國際(01212)跌2.2%；莎莎(00178)挫4.3%。

濠賭股：大摩把今年澳門賭收預測下調至倒退35%，並下調多隻濠賭股目標。金沙(01928)挫4.9%；銀娛(00027)挫4.8%；永利(01128)挫3.4%；美高梅(02282)跌1.7%；澳博(00880)挫3.2%。另外信德(00242)去年少賺兩成六，股價挫6.4%。

內房股：今日另一表現較差板塊，融創(01918)遭中金削目標，股價挫6.4%；恒大(03333)挫3.9%；世房(00813)挫2.3%；新城發展(01030)挫4.1%；美的置業(03990)挫5.9%；奧園(03883)挫3%。相反，招商局置地(00978)去年純利升48%，末期息增75%，股價飆13.6%。

能源股：今日表現兩極，紐約油價亞洲時段曾失每桶20美元水平，最新挫5.35%；布油插6.4%，中海油(00883)插2.6%；海隆(01623)瀉11.3%；安東(03337)跌4.1%。不過，中石油(00857)和中石化(00386)收市分別升2.7%和1.1%。燃氣股方面，華潤燃氣(01193)急吐8.9%，集團去年多賺13.33%，每股末期息派72仙，中金指派息比率未如市場預期上調，大和則降潤燃評級至「跑輸大市」。另外，中燃(00384)挫3.1%；新奧(02688)則升1.6%。

焦點股份

粵海投資(00270)：裂口高開11.2%，報16.28元逾三周高，開市後反覆，收市僅升1.1%。集團去年底止歸屬股東溢利50.44億元，按年升0.6%。每股派末期息40.5仙，全年每股共派57.8仙，按年增8%。

藥明康德(02359)：股價挫7.1%，其A股(603259.SH)挫6.22%。集團公布，股東WXAT BVI(藥明康德維京)將減持A股，數量不超過約1651萬股A股，估已發行股份總數不超過1%。

思捷(00330)：歐洲業務申請破產保護，復牌曾插28.9%，收市挫14.5%。

Vicon(03878)：股價暴瀉83.3%，為跌幅最大港股，成交激增至7830萬元。證監會月中曾提醒Vicon股權高度集中。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。