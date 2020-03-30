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TCL電子:今年銷售增長仍充滿信心

TCL電子(01070)執行董事兼首席執行官王成表示，受新冠肺炎影響，今年第一季的銷量有所下跌，對短期內的訂單有所影響，但若能在5月底回復商業活動後，今年中國及海外的銷量能維持增長，料下半年獲得更大的反彈，對今年的銷售增長仍充滿信心。

他指出，現時集團正積極開拓新市場，例如印度及俄羅斯等市場，又進一步提升墨西哥和越南工廠產能及建設印度新工廠，期望2023年集團的應用服務利潤佔比達50%。而今年的互聯網服務收入目標達11億元人民幣以上，其中智能電視機全球激活用戶數量能達5442萬戶。

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