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【異動股】Vicon暴瀉八成半 證監月中提醒股權高度集中

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Vicon(03878)午後曾瀉84.7%，見0.75元創上市新低，現瀉83.5%，成交額4300萬元。

成交量3100萬股，逾兩年來最活躍。

證監會月中曾提醒，Vicon於3月3日，有15名股東合共持有7343.4萬股該公司股份，相當於已發行股本18.36%。連同由兩名主要股東持有的3億股 (佔已發行股份75.00%)，相當於該公司發行股份總額93.36%。因此，該公司只有6.64%由其他股東持有。

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